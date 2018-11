Leda e il cigno | straordinaria “scoperta a luci rosse” a Pompei | il ritratto di Giove che

Pompei l'ultima meraviglia è a luci rosse - scoperto l'affresco di Leda e il Cigno : Il ritratto di Leda, la bellissima regina di Sparta, mentre viene ingravidata da Giove, il re degli dei che pur di averla si è trasformato in Cigno. Esplicito e sensualissimo, ricco di colori...

Pompei - scoperta a luci rosse in via del Vesuvio. Leda e il cigno protagonisti di un affresco di altissima fattura : Il ritratto di Leda, la bellissima regina di Sparta, mentre viene ingravidata da Giove, il re degli dei che pur di averla si è trasformato in cigno. Esplicito e sensualissimo, ricco di colori e sfumature che ne sottolineano l’altissima qualità esecutiva, è un grande affresco ritrovato nella camera da letto di una grande casa in via del Vesuvio, l’ultima meraviglia di Pompei. Un ritrovamento “eccezionale e unico”, anticipa ...

