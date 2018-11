Le Frecce tricolori e l' AM concludono il tour in Medioriente

Le Frecce tricolori in Medio Oriente con Leonardo : Rivolto, 9 nov., askanews, - Da domani, 10 novembre 2018, la Pattuglia Acrobatica Nazionale 'Frecce Tricolori' e i velivoli T346-A ed Eurofighter F2000-A del Reparto Sperimentale Volo dell'Aeronautica ...

Aeronautica Militare : al via il tour in Medio Oriente delle Frecce tricolori e del Reparto Sperimentale Volo : La Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” e i velivoli T346-A ed Eurofighter F2000-A del Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare, saranno in Medio Oriente, a partire dal 10 novembre, per un tour che toccherà Qatar, Baherin e Kuwait. Il tour promosso da Leonardo Spa, si pone a coronamento di programmi di cooperazione internazionale, rivolti in particolare al settore dell’addestramento e della formazione, che la Difesa e ...

Frecce tricolori - lo spettacolare volo su Roma del 4 novembre [VIDEO] : Immortalato in volo l’emozionante passaggio su piazza Venezia della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare Il 4 novembre L’Italia ha celebrato la Giornata dell’Unità nazionale e il giorno delle Forze armate che quest’anno sono coincise con il centenario dell’armistizio della fine della Grande Guerra. Come da tradizione, le Frecce tricolori della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare hanno ...

4 Novembre : le Frecce tricolori sorvolano i cieli di Roma [VIDEO] : Questa mattina si è tenuto a Roma il tradizionale passaggio delle Frecce Tricolori, in occasione della ricorrenza del 4 Novembre. Piazza Venezia è stata sorvolata anche da 5 elicotteri in formazione, uno per ciascuna forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri) e della Guarda di finanza. Roma: le Frecce Tricolori sorvolano l’Altare della Patria [VIDEO] L'articolo 4 Novembre: le Frecce Tricolori sorvolano i cieli di Roma ...

Università : pilota Frecce tricolori mercoledì in Bicocca : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - È il secondo velivolo alla destra del capoformazione, le sue manovre acrobatiche peculiari sono il 'Ventaglio', il 'doppio tonneaux' e il '4 e 5 a posto', tutti effettuati con rotazione a destra. Alla guida di Pony 5 c’è il Capitano pilota Giulio Zanlungo della Pattugli