Le donne dell' Aquila in marcia chiedono lo sblocco dei cantieri post sisma

Uomini e donne : diretta e anticipazioni della puntata di oggi 19 novembre : Eccoci con un nuovo appuntamento settimana di Uomini e Donne, il dating show più seguito d'Italia che va in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Questa settimana ha inizio con la prima parte del Trono Over. E, come tutte le puntate degne di questo nome, protagonisti consueti saranno Rocco e Gemma....Continua a leggere

Le donne dell'alta valle dell'Aterno in "Marcia per la ricostruzione" : L'Aquila - Hanno già percorso il tratto di strada che va dal comune di Campotosto a quello di Cagnano Amiterno ed oggi percorreranno gli ultimi chilometri, dal Cermone per portarsi davanti alla sede della prefettura dell'Aquila, in pieno centro storico, per chiedere al prefetto, Giuseppe Linardi, di interessare il governo nazionale sullo stallo nella ricostruzione nell'alta valle dell'Aterno. La "Marcia della ...

Terremoto a LAquila - donne in marcia contro blocco ricostruzione della Valle dellAterno : E' stata denominata la "marcia della pace" ed è la protesta, non silenziosa, promossa da un gruppo di donne dei territori colpiti dai terremoti, de L'Aquila del 2009 e del centro Italia, del 2016 e ...

Ministero della Difesa del Belgio crea unità d'èlite di donne soldato - : Nelle forze armate belghe sarà istituita un'unità di forze speciali composta esclusivamente da militari donne entro la fine del 2019 e l'inizio del 2020, segnala RTBF. "Le forze armate intendono ...

Arabia saudita : abito nero a rovescio - la sfida delle donne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il 20 novembre “Sorriso Diverso delle donne”.Rassegna di cortometraggi e tavola rotonda contro la violenza sulle donne : Programma 20 novembre 2018 Martedì 20 novembre, dalle ore 17.30 alle 19.30 a Roma, presso il padiglione 90 del Parco Santa Maria della Pietà (ingresso da Via Eugenio Di Mattei, 72, con parcheggio all’interno), si terrà l’evento “Sorriso Diverso delle donne“. L’evento fa parte del progetto di comunicazione sociale promosso dall’Associazione UCL ed è organizzato ...

I volti delle donne di Roma : Foto di Daniele Napolitano tratta dal Fb una di meno Roma Questi attacchi non arrivano soltanto in ambito familiare e sociale, perché anche la politica, su un piano simbolico e normativo, sta ...

In vendita il calendario dell'Unione donne "Sulle strade di Ipazia" : Il lunario di quest'anno, dedicato ad alcune delle più importanti personalità femminili italiane e straniere impegnate nelle nuove frontiere della scienza e della tecnica, sarà in vendita domani, ...

Gli ospiti della quarta puntata de La Repubblica delle donne (Anteprima Blogo) : Mercoledì 21 novembre andrà in onda su Retequattro un nuovo appuntamento in prima serata con la trasmissione condotta da Piero Chiambretti CR4 - La Repubblica delle donne.Nello studio 1 del Centro Palatino di Roma, insieme al cast fisso composto da: Alda D'Eusanio, Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Drusilla Foer, Alfonso Signorini, Barbara Alberti, Annalisa Chirico e Francesca Barra si alterneranno ospiti del mondo dello ...

Uomini e donne - anticipazioni : Rocco Fredella porta una rosa a Gemma Galgani. E lei? Bacia un altro : Gemma Galgani riparte da Paolo . Archiviata ufficialmente la frequentazione con Rocco Fredella, la dama di Torino ha deciso di dedicarsi completamente alla conoscenza del giovane cavaliere vicentino. ...

Lucca - le scuole riflettono sulla Grande Guerra e sulla forza delle donne : Non è mai facile parlare di Guerra, non è mai facile sfogliare tra le pieghe della storia e tirare fuori le pagine più cruente scritte e vissute dall’umanità, eppure abbiamo il dovere di ricordare, soprattutto ai più giovani, che quel che è stato non va cancellato, ma rivissuto, raccontato, spiegato per prendere coscienza dell’aberrazione di certi crimini e del coraggio di chi ha provato a controbatterli con le armi della parola e della ...

Raggi e Casa delle donne : chi è veramente disponibile a risolvere il problema? : La Sindaca Raggi, intervistata da Maria Latella accusa le donne che gestiscono la Casa Internazionale delle donne di Via della Lungara a Roma, di volersi tenere il palazzo del Buon Pastore senza pagare nulla, di pretendere un trattamento privilegiato perché donne. Non c'è in realtà nulla di più falso. Come è del tutto falso che le donne della Casa non vogliano raccogliere soldi. Forse la Sindaca non lo sa, ma ...

Salute - il “laser delle donne” compie 7 anni : 1 milione di curate nel mondo : Sette anni fa, un’azienda toscana presentava una novità nel campo della medicina laser: la metodica MonnaLisa Touch*, la prima in grado di trattare efficacemente i disturbi vulvo-vaginali legati alla menopausa fisiologica e indotta. Con circa 2.600 sistemi installati in 75 Paesi del mondo, questa tecnologia ha consentito in questi anni a oltre 1 milione di donne in tutto il mondo di risolvere problematiche come secchezza, bruciore, ...

Cinema latino : il trionfo di Cuba - del Cile e delle donne : Il Miglior Film del 33° Festival del Cinema latino Americano di Trieste è …Y de pronto el amanecer di Silvio Caiozzi, che il Cile ha recentemente selezionato per il Premio Oscar al Miglior ...