Le case degli artisti aperte al pubblico

Genova - la protesta degli sfollati del ponte Morandi : "In quelle case noi non torniamo" : Dopo l'approvazione del decreto Genova, può davvero partire la road map per la demolizione del ponte Morandi e la...

Il paradosso degli abusivi. Le case fuorilegge sono tassate dallo Stato : "Il colpevole è l'abusivismo". La certezza che emerge in queste ore dal vortice di fango e lacrime di Casteldaccia è che il colpevole è recidivo. È lo stesso che ha messo la firma su gran parte dei disastri causati da eventi atmosferici. "Quelle case non dovevano stare lì", dicono gli inquirenti, ripetono i sindaci, ammettono i cittadini. Non si doveva costruire. Non ci si doveva abitare. Non ci si doveva vivere. Eppure ci vivono. Ci hanno ...

Livorno - il Comune confisca le foresterie del re degli yacht vendute come case. I proprietari : “Noi beffati e unici puniti” : Il nuovo lungomare di Livorno, la Porta a Mare, a due passi dal porto mediceo, nacque all’inizio degli anni Duemila dalle ceneri del vecchio cantiere navale, poi fallito. C’è un piccolo cantiere per yacht di lusso, della Azimut Benetti di Paolo Vitelli (tra l’altro ex senatore di Scelta Civica), ci sono i negozi, qualche supermercato. E poi c’è una parte immobiliare. Sui cartelli immobiliari affissi ai portoni si legge: ...

BOVES/ Il viaggio nei ricordi della "naja" degli alpini dell'ex caserma Cerutti : ADRIANO TOSELLI - Nonostante la pioggia che cadeva, a tratti fitta, delegazione nutrita del Gruppo alpini locale era alla ex Caserma di BOVES, «Cerutti», dove ha accolto sessantina di congedati da ...

[L'analisi] Indebitati - proprietari di case invendibili e incapaci ad investire. Ecco i risparmi degli italiani : Se qualcuno, dentro e intorno al governo, pensa che, nel tumulto di una tempesta finanziaria sui mercati, si possa comunque trovare linfa e sostegno nell'operosa vocazione al risparmio delle famiglie ...

Ponte Morandi. Mesta sfilata degli sfollati nelle loro case : Le abitazioni verranno poi demolite per consentire la ricostruzione di un nuovo viadotto. Le prime delle 256 famiglie coinvolte, accompagnate dai vigili del fuoco, hanno avuto due ore per recuperare ...

Ponte Morandi - giovedì il rientro temporaneo degli sfollati nelle proprie case : avranno due ore e 50 scatoloni : “Promessa mantenuta. A partire dalle ore 8 di giovedì 18 ottobre saranno avviate le attività di accesso agli immobili di via Porro e via Fillak“. Lo annunciano in un comunicato congiunto il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, è arrivato il via libera della Commissione tecnica, che ha analizzato i dati ottenuti dal sistema di monitoraggio a sensori della pila ...

MAURIZIO COSTANZO ELOGIA BARBARA D'URSO / "Il suo sorriso entra nelle case degli italiani senza fatica" : Nella sua rubrica all'interno del settimanale Nuovo, MAURIZIO COSTANZO tesse le lodi di BARBARA D'URSO, ritenuta una professionista che sa entrare nelle case degli italiani.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:55:00 GMT)

Estate 2018 : irregolari il 50% degli affitti di case per le vacanze - : Secondo quanto emerge dai controlli della Guardia di Finanza le regioni con più irregolarità sono Puglia, Toscana e Lazio. Individuati inolte 4.126 venditori abusivi e sequestrati 29,5 milioni di ...

Racket per le case Ater - dalla Tiburtina a Ostia : la mappa degli abusivi : Gli abusi sono concentrati soprattutto in periferia, nel quadrante nord-orientale della Capitale. Ma la percentuale complessiva è molto alta in tutta la città: il 13,5 per cento degli alloggi ...

Hobbit Hollow : una delle case più ecologiche degli States [GALLERY] : 1/8 ...