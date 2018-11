Lazio | Lotito | Milinkovic via a gennaio? Calcio legato a opportunità

Lazio - il sogno di Lotito : un Grand Hotel biancoceleste : Dopo la sistemazione di Formello potrebbe ripartire il progetto di riqualificazione di Palazzo Veneziani: l'obiettivo è realizzare un Hotel griffato Lazio. L'articolo Lazio, il sogno di Lotito: un Grand Hotel biancoceleste è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio - Lotito : 'Noi meno vincenti solo di Juve - Milan e Inter. Sul fatturato...' : Claudio Lotito, presidente della Lazio , ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport: 'Non vorrei che si dimenticasse che la Lazio, dopo Juve, Inter e Milan è la squadra che ha vinto più di tutti sotto la mia gestione. Noi abbiamo saputo coniugare il risultata economico col ...

Lazio - il ‘miracolo’ firmato Lotito : gestione oculata e risultato sportivo - le indicazioni del numero uno biancoceleste : Stagione fino al momento importante per la Lazio, il club biancoceleste ha l’obiettivo di diventare sempre più protagonista fino al termine della stagione. Si tratta di una società sana che non fa mai il passo più lungo della gamba, merito di un grande presidente come Lotito. Ecco le dichiarazioni del numero uno biancoceleste al Corriere dello Sport: “in alcuni contesti calcio mi diverte ancora ma è diventato un lavoro e per ...

Lazio - a tutto Lotito : le “lamentele” di Inzaghi - la situazione economica e lo scarso rendimento di Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic non sta brillando nella Lazio, il presidente Lotito spera in una rinascita per accrescere il valore del suo cartellino “In alcuni contesti calcio mi diverte ancora ma è diventato un lavoro e per ottenere risultati bisogna seguirlo. Oggi mi occupo anche di calcio femminile, ho visto che le cose non andavano e adesso ho capito quali sono le problematiche. Vedremo quello che serve e avrò uno scambio di idee con l’allenatrice. ...

Lotito : 'La mia Lazio vince ma con meno soldi' : ROMA - Anche la Lazio femminile ha perso il derby. E al presidente Lotito non piace. Ieri è arrivato al campo dove le 'sue' donne giocavano la stracittadina più sentita d'Italia, si è fiondato negli ...

Lazio - Lotito : 'Quanto vale Milinkovic? Contano i risultati - non le chiacchere' : Ride, scherza e dà ripetizioni di diritto sportivo. Claudio Lotito, al termine dell'assemblea elettiva della Figc che incorona Gabriele Gravina come nuovo numero uno del calcio italiano, si è ...

La Lazio e la gestione economica di Lotito : quello biancoceleste è un club da scudetto ed anche i risultati sul campo sono straordinari : La Lazio è una big del calcio italiano ma anche un club molto importante in Europa, i risultati degli ultimi anni sono stati straordinari sia in campo che dal punto di vista della gestione ed economica. I biancocelesti ormai da diverse stagioni lottano per le posizioni altissime della classifica, solo la sfortuna nell’ultima stagione non ha permesso la qualificazione in Champions League, la beffa nell’ultimo match contro ...

Lazio - utile record e conti in ordine : così Lotito ha blindato Milinkovic : La stagione sportiva è partita tra alti e bassi, anche se il bilancio dopo le prime dieci partite ufficiali è largamente positivo, quarto posto in campionato e secondo nel girone di Europa League,. Ma ...

Milinkovic Savic e Luis Alberto trattenuti contro voglia : la testardaggine di Lotito rischia di costare caro alla Lazio! : La stagione della Lazio è stata caratterizzata fin qui da alti e bassi. I biancocelesti hanno 15 punti in classifica e si trovano attualmente al quarto posto. 5 le vittorie ottenute dai biancocelesti ma con prestazioni non sempre conviventi anche contro squadre sulla carta decisamente inferiori. Tre invece le sconfitte contro Napoli, Juventus e Roma. A cui bisogna aggiungere la pesante batosta rimediata in Germania a Francoforte in Europa ...

Calciomercato Lazio - Lotito blinda i propri big : ufficiali i rinnovi di Immobile e Milinkovic-Savic : Il club biancoceleste ha ufficializzato i rinnovo di Immobile e Milinkovic-Savic, entrambi i giocatori hanno firmato fino al 2023 Il futuro di Immobile e Milinkovic-Savic sarà ancora con la Lazio, i due giocatori infatti hanno firmato il rinnovo con la società biancoceleste fino al 30 giugno 2023. A renderlo noto è il club del presidente Lotito con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: ‘La S.S. Lazio rende noto di aver ...

Lazio - Lotito : "Ho detto no a un'offerta irrinunciabile per Milinkovic-Savic" : Il presidente biancoceleste svela: "L'ho ricevuta il 17 agosto, il serbo è rimasto perché l'avevo promesso a Inzaghi"