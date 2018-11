Lazio | allo stadio con MarathonBet | biglietti omaggio per la sfida al Milan

Nazionale - alcuni azzurri lasceranno il ritiro dopo la gara contro il Portogallo : “protestano” Lazio e Milan : Roberto Mancini ha deciso di far rientrare anzitempo dalla Nazionale alcuni calciatori al momento nella rosa azzurra La Nazionale italiana di Roberto Mancini si appresta a giocare due gare nel giro di pochi giorni. La prima sarà una gara ufficiale valida per la Nations League contro il Portogallo, la seconda un’amichevole contro gli USA. Ebbene, sembra proprio che alcuni big dell’Italia lasceranno il ritiro azzurro dopo il ...

Pedro Neto - super gol con il Portogallo in Under 19. E la Lazio osserva : Merito di suo zio, calciatore come lui, il primo a convincerlo ad abbracciare il mondo del "pallone". Pedro Neto è cresciuto nel Braga, ha esordito in Serie A a 17 anni lasciando il segno per i ...

Lazio-Marsiglia 1-0 La Diretta Guizzo di Parolo prima dell'intervallo : La grande gara disputata a Marsiglia ha messo le cose in discesa nel Girone H per la Lazio, ora seconda e staccata di tre punti dall'Eintracht Francoforte, ma con cinque lunghezze di vantaggio...

Due pallottole al petto per le reLazioni greco-albanesi - : Dal 1940 la Grecia e l'Albania non hanno mai firmato un trattato di pace, per questo da 80 anni si trovano formalmente in guerra fra di loro. Inoltre, i due Paesi non riescono a trovare un accordo sui ...

Le riveLazioni di André Silva - il portoghese esce allo scoperto : “l’addio al Milan? Non era quello che volevo” : L’attaccante portoghese ha parlato della sue esperienza al Milan, svelando come non avrebbe voluto lasciare il club rossonero L’esperienza in Liga lo sta rivitalizzando, André Silva però non dimentica il periodo trascorso in Italia con la maglia del Milan. Solo due i gol segnati in serie A, un numero migliorato considerevolmente in questo avvio di stagione in Spagna, dove l’ex Porto è riuscito a trovare la via della rete ...

Allerta Meteo Lazio : criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste dalla serata di oggi, martedì 6 novembre e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, Aniene, Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. L'articolo Allerta Meteo Lazio: criticità codice giallo per ...

Serie A da Halloween : Totti alla Lazio - Maldini all’Inter - Del Piero al Toro -FOTO- : Serie A- Un’iniziativa simpatica, divertente e geniale, messa in atto dalla pagina instagram di “Serie A The Movie”. Un modo per augurare Halloween a tutti gli appassionati di calcio in un modo totalmente originale e orribile. Orribile per l’impatto visivo e storico di alcune storiche bandiere del nostro calcio italiano, vestite totalmente dei colori degli […] L'articolo Serie A da Halloween: Totti alla Lazio, ...

CoLazione da Apple - visita allo Store - badge e fila per l'evento Apple di New York : le foto - : I rappresentati delle testate di tutto il mondo sono stati dapprima inviati a visitare il recente Apple Store Downtown Brooklyn sulla Flatbush Avenue, quattro minuti a piedi dal Brooklyn Academy of ...

Olympique Marsiglia-Lazio - le probabili formazioni : ballottaggio Immobile-Luis Alberto : Rialzare la testa dopo l'ultima pesante sconfitta arrivata in Europa League e cercare di mettere in discesa la strada verso l'accesso alla fase successiva del torneo. Questo l'obiettivo della Lazio , ...

Che fine ha fatto Marco Ballotta? Forte portiere di Modena - Parma e Lazio : Marco Ballotta è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere o attaccante. Nella sua carriera ha vinto uno scudetto, tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana, oltre ad aver conquistato due promozioni in Serie A e altrettante in Serie B. A livello internazionale ha vinto due Coppe delle Coppe e due Supercoppe europee. Nel luglio 2018 diventa il nuovo responsabile dell’area tecnica ...

La Pellicola d’Oro torna alla Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre allo Spazio Lazio Film Commission : “La Pellicola d’Oro” torna per il secondo anno consecutivo, alla 13^ edizione de la Festa del Cinema di Roma, con un convegno dal titolo “Mestieri ed artigiani del Cinema Italiano – Per valorizzare i mestieri nascosti” Si terrà venerdì 19 ottobre alle ore 15.00 presso lo Spazio “RomaLazioFilmCommission”, all’interno della 13^ edizione de la Festa del Cinema di Roma, il convegno “Mestieri ed artigiani del Cinema Italiano – Per valorizzare i ...

Ubs vede opportunità di specuLazione dalla bagarre gialloverde : La banca di investimenti Ubs scommette sulla stabilità dell'Italia, ma solo per i prossimi 24 mesi. “Giudichiamo molto basse le probabilità di un default dell'Italia in un orizzonte di due anni”, sostiene Mark Haefele, chief investment officer di Ubs Global Wealth Management, che in una nota dell'is

Pd Lazio : gestione Raggi ancor peggio di Alemanno - città allo sfascio : Roma – “I dati pubblicati dall’Agenzia di controllo e qualita’ dimostrano quanto sia pessima la gestione dei servizi forniti dalla Giunta Raggi. Dai rifiuti ai trasporti, la bocciatura dei romani e’ senza appello. Roma e’ ormai una citta’ allo sbando. E come sindaco la Raggi si sta dimostrando addirittura peggio di Alemanno”. Lo scrive in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo ...

Roma - i laghi vulcanici del Lazio - l’Appennino e l’Abruzzo : lo straordinario spettacolo del Centro Italia visto dallo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-1B del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’Italia Centrale con l’immagine EO della settimana: dagli Appennini, in alto a destra, alla fertile Piana del Fucino, in precedenza fondale di un lago, nel Centro a destra, questa luminosa immagine a falsi colori cattura la diversità e la bellezza dei panorami della regione. L’immagine è stata ottenuta utilizzando la tecnologia radar a doppia ...