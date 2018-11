L' amore per il calcio trova spazio a teatro

Pompei - scoperto nuovo affresco con l'amore tra Leda e il cigno : Ancora un'immagine è riaffiorata dai nuovi scavi della Regio V di Pompei e si aggiunge ai raffinati volti di donna dipinti in medaglioni di alcuni ambienti lungo via del Vesuvio e alla figura di Venere e Adone dalla casa con giardino, già emersi. Questa volta si tratta del mito di Leda e il cigno rappresentato in un affresco rinvenuto, durante i lavori di stabilizzazione e riprofilamento dei fronti di scavo, in un cubicolo, ovvero una stanza da ...

La commovente dedica d’amore di Costanza Caracciolo per Vieri e la figlia Stella : Costanza Caracciolo ha finalmente dato alla luce la sua primogenita e su Instagram dedica un messaggio d’amore alla figlia Stella e al compagno Christian Vieri. L’ex calciatore e l’ex velina di Striscia la Notizia hanno annunciato sui social l’arrivo della piccola, esprimendo tutta la loro felicità. Su Instagram, Vieri ha ringraziato la compagna per averlo reso padre, descrivendo il giorno della nascita di Stella come il ...

Oroscopo dal 19 al 25 novembre : sorprese in arrivo per il Leone - Toro bene in amore : Sta per iniziare una nuova settimana del mese di novembre: cosa c'è da attendersi dai responsi degli astri e delle stelle? L'Oroscopo da lunedì 19 a domenica 25 prevede innanzitutto qualche tensione di troppo per Capricorno e Pesci, mentre per il Leone potrebbero arrivare delle novità importanti. bene il Toro in amore. Oroscopo settimanale da lunedì 19 a domenica 25 novembre Ariete: anche in questa settimana continueranno le titubanze e le ...

"Non dimenticate l'amore per mia figlia". La lettera del papà di Amelia - morta a 7 anni per una malattia congenita : Dopo aver lottato per sei giorni e sei notti, Amelia, una bimba cagliaritana 7 anni, si è arresa . A stroncare la sua giovane vita una patologia dell'apparato intestinale di cui nessuno si era mai ...

Alessandro Gassmann cittadino onorario di Napoli per l’amore dimostrato alla città con I bastardi di Pizzofalcone e non solo : La Giunta di Napoli ha nominato Alessandro Gassmann cittadino onorario di Napoli per il suo contributo all'immagine della città e i legame nato col lavoro realizzato ne I bastardi di Pizzofalcone: il rapporto tra la serie, il suo cast e la città in cui è ambientata diventa così sempre più solido, con tanto di conferimento della cittadinanza al suo protagonista. La proposta è arrivata dal sindaco Luigi DeMagistris ed è stata approvata da una ...

Emma Marrone a Verissimo : “Pronta per un nuovo amore” : Emma Marrone ospite a Verissimo, dichiara di essere pronta ad un nuovo amore Emma Marrone ospite di ‘Verissimo‘ nella puntata andata in onda sabato 17 novembre. La cantante si è raccontata tracciando un ritratto inedito. Ha raccontato le scelte importanti fatte nella sua carriera, per non tradire i suoi fan e soprattutto se stessa. Inoltre ha parlato della sua vita privata e del timore di mettere al mondo un figlio in un panorama come quelle ...

Italia - Tavecchio torna a parlare : 'Dimesso per amore della Nazionale - qualcuno doveva prendersi la responsabilità' : A quasi un anno di distanza dalla notte da incubo, quella del pareggio contro la Svezia che segnò la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, gli azzurri sono tornati a giocare a San Siro. Un ...

Gf Vip - Jane piange per Gianmarco mentre Elia dichiara : 'Non so se è amore' : La relazione nata all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 3 tra Jane Alexander ed Elia Fongaro sta continuando a far discutere, anche dopo l'uscita dal reality dell'ex velino. Il giovane è tornato a parlare della relazione con l'attrice italo inglese anche a Mattino Cinque e rispondendo alle domande degli opinionisti, ha dichiarato di non sentirsi fidanzato, ma che sta aspettando la Alexander fuori dalla casa del Gf Vip per affrontare ...

Stefano De Martino a cuore aperto : l’amore per Belen - il rapporto con Gilda e un fratello per Santiago : Il ballerino si è confidato con l'amica Lorella Boccia, fresca padrona di casa del nuovo programma di Real Time "Rivelo"

Il nobile Rossi di Montelera rapito dall'amore per la vita : Analogo impegno in politica, per la Democrazia Cristiana, di cui fu rappresentante in parlamento dal Settantasei al Novantadue e sottosegretario all'economia nei governi Goria e De Mita, prima di ...

Previsioni astrologiche 17-18 novembre : tensioni in amore per la Bilancia - bene il Toro : La prima metà di novembre è ormai andata in archivio, e finalmente ci si prepara ad un nuovo weekend in cui si spera di avere un pizzico di tranquillità in più e qualche momento di svago. A tal proposito, l'oroscopo di sabato 17 e domenica 18 novembre prevede delle giornate positive per Ariete e Toro, mentre ci sarà qualche difficoltà in più per i nati sotto il segno del Capricorno e dei Pesci. Oroscopo del fine settimana, sabato 17 e domenica ...