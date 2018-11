L’abbandono scolastico in Sicilia Una strage generazionale

huffingtonpost

(Di lunedì 19 novembre 2018) "Se frena il Sud, perde l'Italia". Così Svimez nel suo ultimoRapporto 2018 che prevede per il Sud una crescita del Pil ferma allo 0,8%, accompagnata dal declino demografico che negli ultimi 15 anni si è tradotto in 2 milioni di residenti in meno.C'è un ulteriore aggravante. La metà degli scomparsi sono giovani laureati messisi in marcia verso il Nord: un capitale umano non sostituibile visto che la scolarizzazione al Sud è sensibilmente inferiore a quella delle altre aree del Paese. Sono oltre 300mila i giovani qui che hanno abbandonato prestissimo il percorso di istruzione scolastica senza intraprendere nessun tipo di formazione professionale alternativa.Al Sud mancano i servizi a supporto delle famiglie è scarso e in alcuni casi nullo l'apporto degli enti locali per quanto riguarda mense, trasporti, sussidi didattici, asili nido. Lo scenario ...