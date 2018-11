La verità sul concorso di Conte

The Walking Dead 9 svela la verità sull’uscita di scena di Maggie - i Sussurratori e il nuovo amore di Aaron : anticipazioni 19 novembre : The Walking Dead 9 andrà a fondo nel carattere e nella vita dei suoi personaggi fino a questo momento secondari e con l'episodio in onda oggi, 19 novembre, su Fox di Sky ne avremo la conferma. Nell'episodio dal titolo Stradivari, che sarà il penultimo di questa stagione, gli sceneggiatori hanno messo davvero tanta carne al fuoco svelando il destino di Maggie ma anche quello che potrebbe essere il futuro amoroso di Aaron, rimasto single proprio ...

Grande Fratello Vip - la voce sulla chiusura anticipata : la nota ufficiale di Mediaset - ecco la verità : Il Grande Fratello Vip non rischia di chiudere prima del previsto. La comunicazione ufficiale arriva da Mediaset che conferma la data dell'ultima puntata del reality targato Endemol: lunedì 10 ...

Una Vita anticipazioni : OLGA - BLANCA e la verità su URSULA : Le prossime settimane di Una Vita introdurranno il personaggio di OLGA Dicenta (Sara Sierra), seconda figlia di URSULA (Montserrat Alcoverro) e gemella di BLANCA (Elena Gonzalez): come abbiamo già potuto anticipare ai nostri lettori, si parlerà per la prima volta della “nuova” consanguinea della dark lady nel momento in cui la stessa URSULA assumerà l’infermiera Castora (Sonia Rua) per uccidere il marito invalido Jaime Alday ...

Sturaro : da Sporting e infortunio al ritorno alla Juve. La verità sul 'caso' : Salutava così Stefano Sturaro , poco più tre mesi fa, quando lasciava il mondo bianconero, ma solo formalmente. Contratto firmato con lo Sporting Lisbona l'11 agosto e via pronto per una nuova ...

Paola Perego - la verità dopo anni sul malore di Giulio Andreotti in diretta : Nello studio di "Scherzi a Parte", Paola Perego ha raccontato a Paolo Bonolis il retroscena di uno dei momenti rimasti nella...

Scherzi a Parte Paola Perego : dopo la furia - la verità sull’intervista ad Andreotti : Paola Perego a Scherzi a Parte: la furia della conduttrice! Paola Perego ha preso a calci e morsi un attore di Scherzi a Parte! Non è riuscita a trattenersi e ha dato il “meglio” di sé. La sua macchina non va toccata e il (finto) artista Minski lo ha capito troppo tardi. Ha fatto un’opera […] L'articolo Scherzi a Parte Paola Perego: dopo la furia, la verità sull’intervista ad Andreotti proviene da Gossip e Tv.

NBA – La verità sulla lite Green-Durant : ecco le parole che hanno scatenato tutto : Nuovi retroscena sulla lite tra Draymond Green e Kevin Durant: fra i due sono volati insulti e stoccate velenose in merito al futuro di KD in squadra In casa Golden State Warriors continua a tenere banco la lite fra Draymond Green e Kevin Durant, avvenuta durante la sfida con i Clippers. A scatenare il tutto è stata una palla persa, testardamente, da Draymond Green che ha fatto scatenare la frustrazione di Durant. Fra i due sarebbero ...

Regeni - il consulente egiziano della famiglia : "L'Italia onora al-Sisi. Ma chi cerca la verità per Giulio è in prigione" : Ahmed Abdallah, presidente del consiglio di amministrazione della Commissione per i diritti e le libertà, critica il nostro governo per aver invitato il dittatore al vertice di Palermo sulla Libia

Video e testo de La verità di Vasco Rossi - in anteprima il nuovo singolo esistenzialista sulla ricerca del vero : Nell'attesa dell'anteprima del Video che sarà trasmessa sui tg nazionali il 15 novembre, ecco il testo de La Verità di Vasco Rossi, in anteprima rispetto al rilascio del brano che sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme e negli store digitali per il download dalla mezzanotte di venerdì 16 novembre (dal 23 novembre disponibile anche il vinile 45 giri, stampato in sole 5.000 copie, su Amazon Rockdream e in alcuni negozi). La ...

F1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “le mie frasi sul Gp dell’India? Ecco qual è la verità” : Il pilota campione del mondo ha provato a fare chiarezza sui social circa le sue parole relative al Gp dell’India Il Gp del Vietnam è pronto ad entrare in calendario a partire dal 2020, un appuntamento in più in calendario che rischia di creare ulteriori problemi alle scuderie impegnate nella massima competizione automobilistica del mondo. Sulla questione era intervenuto Lewis Hamilton, sottolineando la propria preoccupazione per ...

Infortunio Milinkovic - caos sulle sue condizioni : ecco la verità : Infortunio Milinkovic – Il centrocampista della Lazio è rientrato a Formello da dove ha dichiarato di voler rientrare il prima possibile. Le prime notizie giunte dal ritiro della Serbia avevano preoccupato e non poco sia i tifosi biancocelesti che Inzaghi, in quanto sembrava che potesse essere interessato il tendine del ginocchio. In realtà, Milinkovic sarebbe alle prese con un problema di natura muscolare, nello specifico ai ...

Lauren Celentano ad Amici 18? La verità sulla partecipazione della ballerina alla nuova edizione : Lauren Celentano ad Amici 18 sì oppure no? I fan iniziano a farsi domande importanti sulla nuova edizione del talent show di Maria De Filippi che prenderà il via, ufficialmente, solo sabato 17 novembre, e una di queste riguarda proprio la ballerina rivelazione della scorsa edizione. Irama ha vinto Amici 2018 ma sicuramente Lauren Celentano non è passata inosservata e adesso i fan vogliono sapere se tornerà o meno tra i professionisti come si ...

Michael Schumacher - la verità sulla lettera di Corinna : è stata scritta due anni fa : Una lettera, la prima e unica di Corinna , la moglie di Michael Schumacher , con una rivelazione: 'E' un combattente e non si arrenderà '. Peccato che quella missiva non sia di questi giorni. E' stata ...

F1 - la portavoce della famiglia Schumacher fa chiarezza : ecco tutta la verità sulla lettera di Corinna : Sabine Kehm ha fatto chiarezza sulla presunta lettera della moglie di Schumacher, sottolineando come si tratti di un biglietto mai spedito Ha fatto molto scalpore la lettera di Corinna Schumacher, inviata secondo il settimanale tedesco Bunte ad un musicista autore di un brano per il marito Michael. Photo4 Le parole “Michael è un combattente” hanno fatto immediatamente il giro del mondo, con l’intera stampa che le ha ...