La svolta di Tim

Tim - la svolta : ora tocca a Gubitosi. Salvini : controllo pubblico sulle reti : Il nome di Gubitosi è emerso negli ultimi giorni, scavalcando la candidatura dell'ex numero due di Fca Alfredo Altavilla , grazie alle sue precedenti esperienze nel mondo delle tlc, alla guida di ...

Al Bano Carrisi cambia vita - l'ultima svolta : 'Dove lo vedrete - molto presto'. Bomba di Lino Banfi : l'ultima, inattesa, svolta per Al Bano Carrisi : insieme all'amico Lino Banfi , è pronto a comporre la coppia protagonista di una nuova fiction. Lo rivela proprio Banfi a Tv Sorrisi e Canzoni : presto,...

Ufficiale l’ultima mossa per migliorare le foto dei Samsung Galaxy : svolta con VSCO : Proseguono senza sosta i lavori per migliorare i Samsung Galaxy. Non mi riferisco esclusivamente alle nuove produzioni, come abbiamo riscontrato pochi minuti fa con le ultimissime notizie relative al Samsung Galaxy S10 (per maggiori dettagli vi rimando all'apposito articolo), ma anche a quelli che sono già stati commercializzati. In occasione della recentissima Samsung Developer Convention, infatti, abbiamo ottenuto alcune interessanti ...

ETIOPIA - SAHLE-WORK ZEWDE PRIMA PRESIDENTE DONNA IN AFRICA/ Ultime notizie : svolta per la parità di genere : ETIOPIA, SAHLE-WORK ZEWDE PRESIDENTE: è la PRIMA DONNA nel Paese ad essere eletta nonchè la sola nell'intera AFRICA. Segnale importante: le sue prime promesse dopo il giuramento.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:26:00 GMT)

Legittima difesa - il M5s si piega alla Lega : sì al Senato - ecco le nuove misure. Una svolta storica : alla fine, sulla Legittima difesa , la spunta la Lega . Al Senato - con 194 voti a favore, 52 contrari e 4 astenuti - è stato approvato l'articolo 1 del ddl fortemente voluto da Matteo Salvini . È ...

Tennis - svolta epocale e originale a Wimbledon - che introduce il tie-break all’ultimo set sul 12 pari : Gli US Open, dal 2019, non saranno più soli. Anche Wimbledon ha deciso di introdurre, dalla prossima edizione, il tie-break al set decisivo (il quinto per gli uomini, il terzo per le donne). Il gioco decisivo non si avrà, però, sul 6 pari, bensì sul 12 pari, come riporta il comunicato ufficiale rilasciato dall’All England Lawn Tennis Club. La decisione è stata presa dopo aver visionato con attenzione tutti i dati dei match delle ultime ...

GESSICA LATTUCA : TRACCE A CASA DELL'EX FILIPPO RUSSOTTO?/ Ultime notizie : svolta vicina nelle indagini : GESSICA LATTUCA, la mamma Giuseppa a Pomeriggio 5: "chi sa parli, impossibile che nessuno abbia visto". Ultime notizie, scomparsa a Favara: indagato ex compagno FILIPPO Russotto(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Probabili formazioni / Olanda Germania : Muller e Sané per la svolta. Quote - ultime novità live : Probabili formazioni Olanda Germania: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita di Uefa Nations League di questa sera ad Amsterdam(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:55:00 GMT)

CUCCHI - PESTAGGIO : INDAGATI ALTRI 3 CARABINIERI/ Ultime notizie : svolta dopo confessione Tedesco : Stefano CUCCHI, INDAGATI ALTRI 3 CARABINIERI: Ultime notizie, svolta dopo la confessione di Francesco Tedesco sul PESTAGGIO. Tutti i depistaggi nell'inchiesta interna dopo l'arresto(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Stefano Cucchi - svolta dopo la testimonianza di Tedesco/ Ultime notizie - i colleghi carabinieri “Traditore” : Stefano Cucchi, svolta dopo la testimonianza di Tedesco. Ultime notizie, i 2 carabinieri accusati dal collega “Sei un traditore". Arrivano le parole di Di Bernardo e D'Alessandro(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 09:09:00 GMT)

Lamezia - il corpo di Nicolò è stato ritrovato. I soccorritori : “Il piccolo era proprio lì”. La svolta a una settimana dall’alluvione : “Ora possiamo dirgli addio” : Nicolò, alla fine, è stato ritrovato. Il corpicino senza vita del bambino di 2 anni che era scomparso la sera del 4 ottobre insieme alla mamma Stefania Signore e al fratellino Christian, è stato trovato a circa 500 metri a monte dal punto di ritrovamento della mamma. L’ironia della sorte verrebbe da dire, cercato per mari e monti, il cadavere del piccolo era vicino all’auto che con la madre Stefania e il fratellino di sette anni, Christian, ...

L'ultima svolta del caso Cucchi. Cosa è successo in questi nove anni : C'è stata una svolta oggi, durante la nuova udienza davanti alla Corte d'Assise nel processo sul caso di Stefano Cucchi, di sicuro la più nota tra le "morti carcerarie". Il geometra trentunenne morì nove anni fa, sei giorni dopo essere stato arrestato per spaccio di droga dai carabinieri che, second

Fiumicino - omicidio Tanina : il personal trainer confessa/ Ultime notizie - clamorosa svolta nelle indagini : omicidio Tanina Momilia: indagato personal trainer. Al setaccio la palestra frequentata dalla vittima e in cui avrebbe dovuto recarsi la domenica della sua morte(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Genoa - Ballardini esonerato : torna Juric/ Ultime notizie : svolta dopo la sconfitta contro il Parma : Genoa, Ballardini esonerato: torna Juric. svolta dopo la sconfitta contro il Parma: il presidente Enrico Preziosi aveva contattato anche Davide Nicola. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:20:00 GMT)