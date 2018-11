La storia di Chiara | “Grazie a un errore dei medici ora mi serve un trapianto di fegato”

Com’è finita la storia del display verde su Huawei Mate 20 Pro? Ultime dichiarazioni ufficiali : Viene proprio da chiederselo: come è andata a finire lo scandalo del display verde su Huawei Mate 20 Pro? Un gran polverone intorno al pannello difettoso dell'ultimo top di gamma è stato sollevato solo ad inizio novembre ma, di contro allo scandalo hi-tech, non c'è stata alcun comunicato ufficiale del brand in merito alla vicenda: solo una nota dell'assistenza ha invitato i clienti vittime dell'anomalia a recarsi presso un centro autorizzato ...

Stefano De Martino - ospite in tv - ha dichiarato : “Belen è stata la storia d’amore più bella che ho avuto” Leggi le sue parole : Stefano De Martino lo dice senza problemi. In tv, ospite della prima puntata di “Rivelo”, condotto da Lorella Boccia in seconda serata su Real Time, in onda venerdì 16 novembre, ammette: “Mai più amato... L'articolo Stefano De Martino,ospite in tv, ha dichiarato: “Belen è stata la storia d’amore più bella che ho avuto” Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La California ridotta in cenere - è l’incendio più mortale della sua storia : dichiarato lo stato di catastrofe naturale [GALLERY] : 1/47 AFP/LaPresse ...

Chiara Bordi - Miss con la protesi : com’è nata la storia col fidanzato Matteo : Miss Italia: Chiara Bordi e il suo fidanzato Matteo Chiara Bordi si classifica terza a Miss Italia 2018 e sceglie di raccontarsi in un’intervista a Grazia. Il concorso di bellezza più famoso del nostro Paese accoglie e premia la ragazza piemontese con una protesi alla gamba. Forza, coraggio e un mix di energia caratterizzano la […] L'articolo Chiara Bordi, Miss con la protesi: com’è nata la storia col fidanzato Matteo proviene ...

Chiara e Filippo : storia d’amore di una coppia «imperfetta» : Non è un ricettario perché ce ne sono troppi, dice Chiara, e le ricette ora si guardano su internet, ma è un libro che da tanto volevano fare. «Anche per raccontare la nostra storia, quella di una coppia normale che non è perfetta e mai lo sarà, ma forse proprio per questa imperfezione è una coppia in ci si può ritrovare». Poi le ricette nel libro ci sono, quelle di Filippo senza dosi, perché la ricetta è un racconto e la cucina emozione, e ...

(FOTO) Chiara Bordi - la prima Miss Italia disabile nella storia del concorso : Si chiama Chiara Bordi, è neomaggiorenne ed è arrivata alla finalissima di Miss Italia sfidando ogni tipo di ostacolo. Originaria di Tarquina e vincitrice di Miss Luna Lazio, ha colpito tutti sin dall’ inizio. Per la prima volta Miss Italia ha aperto le porte ad una ragazza disabile, a 13 anni la modella ha perso la gamba sinistra in un incidente. Chiara non ha mai smesso di sorridere e ha indossato da sempre senza paura la sua protesi. ...

Miss Italia 2018 – Come ha perso la gamba Chiara Bordi? Dall’incidente all’amputazione - la storia della reginetta più coraggiosa : Chiara Bordi e l’incidente che l’ha privata di una gamba: il racconto di quel giorno che ha cambiato la vita alla numero 08 di Miss Italia 2018 Chiara Bordi questa sera sarà protagonista del primo appuntamento della fase finale di Miss Italia 2018. Il concorso di bellezza, giunto alla sua 69ª edizione, durante la semifinale e la finale in onda oggi e domani su La7, presenterà le 33 ragazze in gara e decreterà la vincitrice del ...