La rivoluzione del White Album

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Wisla 2018. rivoluzione russa con re Klimov. La “vecchia guardia” traballa nella gara delle prime volte : Primo weekend di gare stagionale e prime sorprese, tipiche dell’anno post olimpico. Era tutto apparecchiato per la festa di Kamil Stoch e della Polonia a Wisla ma i tifosi di casa si sono dovuti accontentare (si fa per dire) del trionfo della gara a squadre, mentre il campione olimpico Stoch, decisivo sabato nel Team Event, si è dovuto accontentare (si fa per dire, viste lke prestazioni dei suoi plausibili rivali per la classifica finale) del ...

Il primo giorno della rivoluzione : ... quello con cui la Germania e la Francia hanno abbondantemente profanato in questi anni l'ideale originario dell'Unione Europea, conquistato in parte l'economia italiana e ferito la Grecia quasi a ...

Sci alpino - rivoluzione per Olimpiadi e Mondiali? Parallelo al posto della combinata : decisione a febbraio : Potrebbero arrivare delle importanti novità per quanto riguarda lo sci alpino. Durante il Consiglio della FIS, riunitosi a Oberhofen (Svizzera) negli ultimi giorni, si è infatti parlato della possibilità di sostituire la combinata con il Parallelo individuale in occasione dei Mondiali e delle Olimpiadi. Si tratterebbe di una svolta clamorosa che rivoluzionerebbe il programma dei due eventi di riferimento: la specialità che unisce discesa e ...

Su RLab la rivoluzione del 5G : Il supplemento RLab in edicola mercoledì 14 con Repubblica. Ecco i contenuti. Dalla connessione che cambierà il mondo delle telecomunicazioni a un supercomputer che riesce a prevedere cicloni, tifoni ed eventi estremi. E poi i vari progetti per salvare la barriera corallina e i...

Scienza aperta e dati della ricerca accessibili : la rivoluzione della rete - ... - : La ricerca in ambito biomedico è finanziata con fondi pubblici nazionali ed europei. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere ai dati perché la conoscenza è un bene pubblico . L'informazione ...

Su RLab la rivoluzione del 5G : Il supplemento RLab in edicola mercoledì 14 con Repubblica. Ecco i contenuti. Dalla connessione che cambierà il mondo delle telecomunicazioni a un supercomputer che riesce a prevedere cicloni, tifoni ed eventi estremi. E poi i vari progetti per salvare la barriera corallina e i...

rivoluzione delle misure : il chilogrammo va in soffitta : Una revisione delle misure manderà in soffitto il chilogrammo di platino - iridio che da 130 anni è conservato nell'ufficio Internazionale dei Pesi

La rivoluzione italiana del 4 marzo nasce dalla frustrazione del ceto medio : Nell'autunno 2018 Pier Giorgio Ardeni, presidente dell'Istituto Cattaneo, attingendo a una ricerca Ocse, che riunisce i 35 paesi più industrializzati del mondo, avverte che chi nasce oggi in Italia ...

Ikea e la rivoluzione dei negozi a tempo : come sarà il futuro del colosso svedese - InvestireOggi.it : Anche Ikea cambia volto. Il colosso dell'arredamento low cost svedese, che ha segnato la storia con i suoi mega store di mobili e accessori da montare, ha compreso, in anticipo, come il mondo stia ...

Donne - il ritorno della Boldrini : serve una rivoluzione femminista : IUn ritorno che - c'è da giurarci - farà discutere. 'Credo sia giunto il tempo di rilanciare una nuova rivoluzione femminista. Alziamo forte la voce e trasformiamo la nostra forza in un'unica rete'. ...

Donne - il ritorno della Boldrini : serve una rivoluzione femminista : IUn ritorno che - c'è da giurarci - farà discutere. 'Credo sia giunto il tempo di rilanciare una nuova rivoluzione femminista. Alziamo forte la voce e trasformiamo la nostra forza in un'unica rete'. ...

Verso la rivoluzione delle misure : in soffitta il chilogrammo di platino-iridio : Marcia di avvicinamento per la rivoluzione delle misure: la revisione manderà in soffitta il chilogrammo di platino-iridio che da 130 anni è conservato nell'Ufficio Internazionale dei Pesi e delle ...

La rivoluzione mancata della carta porta a porta : I mezzi per rivoluzionare la raccolta differenziata della carta in Italia sarebbero già pronti: 250 cooperative sociali abilitate a svolgere il servizio, che potrebbero impiegare oltre 4mila lavoratori e servire più di 24 milioni di cittadini. Solo un’ipotesi, però, perché 215 di queste, per il momento, sono inattive. «E se guardiamo alla distribuz...

Cinquant'anni del White Album dei Beatles : rivoluzione in bianco : 'Ripensandoci, è il mio preferito'. Così parlò John Lennon. Sono trascorsi 50 anni dall'uscita di uno degli Album fondamentali dei Beatles e del rock: il 22 novembre 1968, negli scaffali dei negozi di ...