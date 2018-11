La polizia di Ragusa in campo contro la violenza sulle donne

polizia Stradale di Ragusa : 6 denunce e sequestro di 3 tachigrafi alterati : Controlli della Polizia Stradale di Ragusa : 6 denunciati e 3 sequestri di tachigrafi alterati negli ultimi 2 mesi per i reati di violazione di sigilli

Ragusa : polizia sgomina la banda delle 'spaccate' : Palermo, 31 ott. (AdnKronos) - Utilizzavano auto rubate, vecchie ma soprattutto robuste, per poi usarle come 'ariete' per spaccare delle vetrine di negozi e altri esercizi commerciali. Da qui il nome della banda delle 'spaccate', sgominata all'alba di oggi dalla Polizia di Stato di Ragusa che ha arr