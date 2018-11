La polemica sulla recita di Natale arriva nelle sale

La polemica fra comunisti e socialdemocratici sulla forma dello Stato socialista : ... dei princípi della società socialista superiori rispetto a quelli della società capitalista, che sono riassunti da Lenin in 'l'ordine e l'organizzazione' [6] che caratterizzano l' economia ...

Anti-migranti e pro ruspe - polemica sulla Pucciarelli a capo della Commissione Diritti Umani : Ma sta creando scalpore anche la nomina del senatore del Carroccio Pillon, noto per essere contrario a unioni civili e aborto, diventato componente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza

Pucciarelli a capo della Commissione Diritti Umani - è polemica sulla leghista anti-migranti e pro ruspe nei campi rom : Tutti i giorni un nuovo passo verso una deriva culturale e politica. Ma dove vogliono portare il nostro Paese?". E' l'attacco dell'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. +Europa: "Vero e proprio ...

Marchesa d'Aragona - polemica anche sulla laurea. 'L'ha comprata'. Il caso a Pomeriggio 5 : La storia della Marchesa d'Aragona continua a infiammare il gossip. Oggi, durante la puntata di Pomeriggio 5, si è tornati a parlare di Daniela Del Secco. Questa volta però nell'occhio del ciclone non ...

Di Maio e la polemica sulla chiusura domenicale dei negozi : “I diritti non sono una rottura” : Continua il botta e risposta sulla questione legata alla chiusura domenica dei negozi tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e Luigi Di Maio. Il primo cittadino replica al vicepremier che lo ha definito un "fighetto": "Quando il Ministro avrà lavorato nella sua vita il 10% di quanto ho fatto io, sarà più titolato a definirmi tale". Salvini: "Da milanese è irrispettoso".Continua a leggere

Maltempo in Veneto - "è il conto dell'ambientalismo da salotto" : polemica sulla frase di Salvini : Al vicepremier ha risposto via Twitter il segretario uscente del Partito Democratico Maurizio Martina: "Taccia chi ha fatto il condono"

Maltempo in Veneto - 'è il conto dell'ambientalismo da salotto' : polemica sulla frase di Salvini : Esplode la polemica dopo che il vicepremier Matteo Salvini , visitati alcuni luoghi devastati dal Maltempo in Veneto , ha commentato: "E' il conto dell' ambientalismo da salotto " . A questa frase ha ...

Valmalenco - dopo il caos è polemica sulla pulizia del bosco : dopo la tempesta, la strada per la Valmalenco è stata riaperta. Merito del grande lavoro dei tanti operai e volontari che per 24 ore hanno lavorato senza sosta per sistemare i danni causati dal ...

FABIO TESTI/ La polemica sulla tv italiana : "A casa i professionisti - preferiscono i giullari di corte" : FABIO TESTI, attore italiano di fama mondiale, si è fatto ampiamente conoscere in numerose produzioni cinematografiche. Ora ripercorre la sua carriera, senza risparmiarsi qualche crititica.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:47:00 GMT)

Grillo dopo la polemica sulla frase sugli autistici : "Mie parole strumentalizzate. Chi soffre ha bisogno di risposte" : dopo la polemica sulle parole pronunciate dal palco di Italia 5 Stelle, Beppe Grillo risponde e prova a giustificarsi. Il fondatore del Movimento 5 stelle aveva affermato: "Siamo pieni di malattie nevrotiche, siamo pieni di autistici, l'autismo è la malattia del secolo. L'autismo non lo riconosci, per esempio è la sindrome di Asperger, è pieno di questi filosofi in televisione che hanno la sindrome di Asperger..".Questa ...

Thomas e Samantha Markle - polemica sulla gravidanza di Meghan : La notizia della gravidanza di Meghan Markle ha fatto il giro del mondo e, naturalmente, ha raggiunto anche i parenti con cui non parla da tempo. Questo comprende il padre Thomas, il quale ha spiegato,...

Aborto - «Roma città della vita» : polemica sulla mozione di FdI : Porta la firma di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni la mozione a tema Aborto e 194 che, pur non essendo ancora stata discussa in consiglio comunale a Roma, sta già destando polemiche nella Capitale. ...

Spider-Man : insomniac ironizza sulla polemica delle pozzanghere scaturita dopo il lancio : Come ben ricorderete, al lancio di Spider-Man nacque una sorta di polemica riguardo delle pozzanghere ridotte o modificate, mentre nei trailer e nella demo mostrata all'E3 si potevano vedere maggiormente accentuate.Come riporta Eurogamer, insomniac con l'ultimo aggiornamento per la sua esclusiva PS4 ironizza sull'argomento, e come lo fa? Introducendo degli adesivi a forma di pozzanghera naturalmente. Per lo meno, ora, potremo avere tutte le ...