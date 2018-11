La Nebulosa Rosetta nella costellazione dell’Unicorno FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 novembre 2018) Questa immagine colorata mostra una parte delladi Monoceros (L’unicorno). È unaa emissione, composta da nuvole di gas che vengono fatte brillare dalla radiazione emanata dalle stelle all’interno. LaRosetta è un esempio abbastanza tipico di unaa emissione, ma tipica non significa noiosa! Le nebulose sono tra gli oggetti celesti più belli là fuori e, spesso, si mostrano in modo spettacolare nelle immagini scattate da telescopi astronomici. Nelle nebulose come questa, gas e polvere si combinano per produrre una nuova generazione di stelle. Inizialmente queste stelle appena formate sono avvolte dalle nuvole polverose che hanno dato loro origine e non possono essere viste in luce visibile, ma dopo un po’ soffiano via il materiale più denso e la loro potente radiazione si riversa per ionizzare il gas ...