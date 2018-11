La firma del protocollo sui rifiuti e Berlino contro i sauditi

"Ecco perché ho firmato" - lo sfogo del deputato 5S : "Ho firmato quella lettera perché voglio poter guardare i miei figli negli occhi". Si sfoga così con l'Adnkronos uno dei 19 esponenti del gruppo M5S Camera che hanno firmato la lettera inviata al ...

Caserta - conferenza stampa in prefettura dopo la firma del protoccollo contro i roghi nella Terra dei fuochi : E’ stato firmato nella riunione di governo a Caserta il Protocollo d’intesa per un’azione urgente nella Terra dei fuochi. Il governo mette in campo un “piano di azione contro i roghi nella Terra dei fuochi” ciò dimostra la “particolare sensibilità e determinazione del governo nel contrastare il fenomeno delle discariche abusive e degli incendi dolosi. Abbiamo un obiettivo ben preciso tutelare la salute delle popolazione della ...

Genova - gruppo Cdp e Fs in campo : firmato protocollo per rilanciare l'economia del territorio : nel semestre utile da 2,2 miliardi 03 agosto 2018 Cdp «mobilita» 13 miliardi a sostegno dell'economia Snam e Terna: focus sull'energia Quanto a Snam e Terna, il focus sarà ovviamente sull'energia. La ...

Lazio - il ‘miracolo’ firmato Lotito : gestione oculata e risultato sportivo - le indicazioni del numero uno biancoceleste : Stagione fino al momento importante per la Lazio, il club biancoceleste ha l’obiettivo di diventare sempre più protagonista fino al termine della stagione. Si tratta di una società sana che non fa mai il passo più lungo della gamba, merito di un grande presidente come Lotito. Ecco le dichiarazioni del numero uno biancoceleste al Corriere dello Sport: “in alcuni contesti calcio mi diverte ancora ma è diventato un lavoro e per ...

Lazio - il ‘miracolo’ firmato Lotito : gestione oculata e risultato sportivo - le indicazioni del numero uno biancoceleste : Stagione fino al momento importante per la Lazio, il club biancoceleste ha l’obiettivo di diventare sempre più protagonista fino al termine della stagione. Si tratta di una società sana che non fa mai il passo più lungo della gamba, merito di un grande presidente come Lotito. Ecco le dichiarazioni del numero uno biancoceleste al Corriere dello Sport: “in alcuni contesti calcio mi diverte ancora ma è diventato un lavoro e per ...

Bulgaria-Turchia : ministro del Commercio turco Pekcan in visita a Sofia - prevista firma accordi : Durante la visita, si legge in un comunicato del ministero del Commercio ripreso dal quotidiano "Hurriyet", Pekcan incontrerà il primo ministro bulgaro Bojko Borisov, il ministro dell'Economia, Emil ...

Atletica - Roffino 4ª al cross internazionale di Soria : a Nimega l'ugandese Cheptegei firma il record del mondo : L'azzurra Valeria Roffino 4ª al cross internazionle di Soria, in Spagna. A Nimega, l'ugandese Cheptegei firma la migliore prestazione mondiale in 41:05 Al cross internazionale di Soria , in Spagna, ...

Atletica – Roffino 4ª al cross internazionale di Soria : a Nimega l’ugandese Cheptegei firma il record del mondo : L’azzurra Valeria Roffino 4ª al cross internazionle di Soria, in Spagna. A Nimega, l’ugandese Cheptegei firma la migliore prestazione mondiale in 41:05 Al cross internazionale di Soria, in Spagna, quarto posto di Valeria Roffino. La portacolori delle Fiamme Azzurre, nella seconda prova stagionale del circuito mondiale IAAF dedicato alla corsa campestre, sfiora il podio e chiude sugli 8 chilometri in 29:11 mentre il successo va ...

Francesco Molinari firma il più grande risultato individuale di sempre dello sport italiano : Nel 2010, aveva conquistato il WGC-HSBC Championships a Shanghai, superando di un colpo Lee Westwood, con -19 finale, col premio del numero 14 del mondo, anche grazie agli undici 'top ten', inclusi ...

Francesco Molinari firma il più grande risultato individuale di sempre dello sport italiano : Straordinaria e trionfale. Di più. Irreale e indimenticabile. Di più ancora. Finendo l’anno al primo posto nella classifica dell’European Tour, anche come premi ufficiali - inutile dirlo: primo di sempre per un azzurro - la stagione golfistica di Francesco Molinari diventa leggendaria. Supera addirittura non solo la storia nazionale della sua disciplina ma sconfina alla grande in quella dello sport ...

Abiti firmati e pappa gourmet. La dura vita del "pet influencer" : Conoscete Jiffpom? È un delizioso Pomerania pel di carota ed è molto famoso: ha 8,9 milioni di follower su Instagram. Meno della Ferragni ma più di Belen. Nel suo profilo si mostra, abbigliato con improbabili mise, al volante di una macchina giocattolo o a tavola davanti a un sandwich. Un alimento molto poco canino in realtà, ma che non manca di essere avvolto nella carta con in bella vista il marchio. E l'informazione pubblicitaria è ...

Maxi furto in boutique di via della Spiga : rubati piumini e capi firmati per 300 mila euro : furto nel negozio Moorer in via della Spiga, nel cuore del Quadrilatero della Moda di milano. Alle 2.40 della notte tra venerdì e sabato l'allarme ha segnalato l'intrusione di ladri nella boutique, ma ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin firma la 44ma vittoria in Coppa del Mondo nello slalom di Levi. Azzurre fuori dalle 15 : Mikaela Shiffrin riparte da dove aveva lasciato, ovvero vincendo lo slalom speciale di Levi, in Finlandia, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La fuoriclasse di Vail centra il successo numero 33 in questa specialità (il 44esimo in assoluto) e ribadisce che, come sempre, la più forte è lei. La prova odierna non è stata resa semplice dalle condizioni meteo, dato che in mattinata erano presenti raffiche di vento fino a 70 ...

Viaggi in Nuova Zelanda? Devi firmare patto a tutela dell'ambiente : L'obiettivo è sensibilizzare i Viaggiatori e far capire loro che, al contrario di molti altri paesi del mondo, in Nuova Zelanda non è tollerabile una condotta irrispettosa nei confronti della natura. ...