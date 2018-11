La festa dell' albero a Scicli

CUNEO/ Scrittori in città : da 20 anni un successo la manifestazione all'insegna della cultura : Si chiude lunedì 19 novembre, la XX edizione di Scrittorincittà. Oltre 200 appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini con Scrittori, giornalisti, critici, artisti e protagonisti della letteratura, ...

Appendino : no simboli della città alla manifestazione No Tav : «La maggioranza del consiglio comunale della città - ha detto - esprime una posizione politica che condivido ed è anche contenuta nelle linee programmatiche di questa amministrazione. Non ritengo, ...

Tav - Appendino dice no a sinboli della città a manifestazione 8/12 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

L'accademia dello stoccafisso di Imperia alla festa nazionale del Principato di Monaco / i dettagli : I festeggiamenti prevedono una serie di spettacoli, concerti e cerimonie e la presenza delL'accademia, emanazione del Comitato di San Giovanni, contribuirà a rendere partecipe anche la Città di ...

Fervono a Ragusa Ibla i preparativi per la festa dell'Immacolata : Sono già iniziati a Ragusa i preparativi in onore della Patrona principale della Sicilia: Maria Santissima Immacolata. Fissati i primi appuntamenti

Virginia Raggi : manifestazione in Campidoglio a sostegno della sindaca per l'assoluzione : Sono trascorsi solo sette giorni da quando la sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata assolta con formula piena nel processo sul caso nomine. Ed ecco che il gruppo Facebook "Sempre con Virginia" organizza immediatamente una manifestazione di sostegno davanti al Campidoglio in cui si chiede apertamente alla "sindaca" di ricandidarsi alle elezioni comunali del 2021 anche contro il regolamento del M5S. Non solo, la manifestazione romana è anche ...

Raggi - manifestanti davanti al Campidoglio a sostegno della sindaca dopo l’assoluzione. “Ricandidati nel 2021” : Sette giorni dopo l’assoluzione per il caso nomine, una piccola folla in sostegno della sindaca Virginia Raggi si è riversata sotto al Campidoglio, intonando cori all’indirizzo della prima cittadina. Un trattamento diametralmente opposto rispetto a quello riservato ai giornalisti accorsi per seguire l’evento, presi di mira da alcuni insulti, come “sciacalli”, “buffoni” e “bugiardi”. La ...

Francia - tensione tra manifestanti e polizia : più di 100 feriti e oltre 50 fermi. L’intervento delle forze dell’ordine : I “giubbotti gialli“, dai gilet catarifrangenti usati in caso di incidente, hanno manifestato contro l’aumento del prezzo dei carburanti, bloccando diverse città della Francia. A Parigi, hanno tentato di raggiungere l’Eliseo, dove sono stati respinti dalla polizia. In tutto, ci sono stati più di 100 feriti, oltre 50 fermi e un morto: in Savoia una manifestante di 63 anni è morta investita da un’auto. Nel video, un ...

Boscoreale - Dal 22 al 25 novembre II edizione della manifestazione Vesuvio@emotion : Dal 22 al 25 novembre si rinnova l'appuntamento con la manifestazione Vesuvio@emotion - la Festa del Vulcano- che si terrà presso il nuovo Auditorium di Villa Regina. Un ampio programma di spettacoli, a ingresso gratuito, e un calendario di appuntamenti a carattere informativo e culturale con la direzione artistica di Marzio Honorato. La parola conduttrice dell'edizione di quest'anno è ...

Sambuca - iniziata la 'festa dell'olio' : ... alle ore 18.00 in programma il corteo storico 'Francesca Perollo Lucchesi Palli' La manifestazione si propone di promuovere l'olio extravergine di oliva su cui è basata, quasi totalmente, l'economia ...

BookCity Milano 2018 : ecco tutti gli eventi da seguire della grande festa dei libri : Prosegue domani, venerdì 16 novembre, BookCity Milano 2018, la grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e dell’editoria. Tra gli appuntamenti della giornata, nelle sale del Castello Sforzesco: “Cristianesimo: esperienza di libertà” con il Cardinale Angelo Scola, Piero Bassetti, Ferruccio de Bortoli e Luigi Geninazzi; dedicati a Vivian Maier “La fotografa nascosta. La voce ritrovata di Vivian Maier” con Christina ...

Dalla Hall of Fame alla festa : Totti celebrato prima della sfida con il Real. 'E' un privilegio' : Totti nella Hall of Fame, prima della sfida con il Real ci sarà la celebrazione del Capitano allo stadio Olimpico. Francesco era entrato nella Hall lo scorso maggio. Ecco il comuinicato della Roma . '...

festa dell'albero a Ragusa : saranno piantumati alberi e piante aromatiche : Tutto pronto a Ragusa per la prima "Festa dell'albero" in programma dal 21 novembre al 1 dicembre.saranno piantumati alberi e piante aromatiche

