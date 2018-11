La compagna è immunodepressa | l' intera classe delle elementari di Baone si vaccina contro

huffingtonpost

(Di lunedì 19 novembre 2018) I bambini di unadi una scuola primaria di(Padova), per proteggere unadi bancohanno deciso, con il consenso dei genitori, dirsil'influenza. La piccola, invece, non può farlo perché il suo sistema immunitario compromesso e il virus stagionale potrebbero portarle un grave rischio, tale da metterne a repentaglio l'incolumità.Gli scolari, i loro genitori e le maestre hanno deciso dirsi in gruppo per erigere un 'muro' tra lei e l'influenza, ovvero rafforzare quella che in termine medico viene definita 'immunità di gregge'. Se infatti nella popolazione vi sono alti livelli di coperturale, questa impedisce la circolazione di virus e batteri, quindi vengono protette dall'infezione anche le persone che, per il loro quadro clinico, non possono essere sottoposte azione. Il personale ...