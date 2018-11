La Casa Bianca ha ripristinato l’accesso del giornalista Jim Acosta alla sala stampa

Arriva albero di Natale alla Casa Bianca : ANSA, - WASHINGTON, 19 NOV - La stagione festiva in Usa è partita oggi con l'arrivo alla Casa Bianca, in una carrozza tradizionale trainata da cavalli, dell'albero di Natale, accolto da Donald Trump e ...

Khashoggi : Trump - presto rapporto completo Casa Bianca : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l'amministrazione presenterà entro due giorni un rapporto completo sulla uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. Ci sarà ...

Pizzica e tamburello incantano la Casa Bianca

DALL'ITALIA Gli studenti manifestano contro il governo in 70 città italiane. I contestatori hanno bruciato le bandiere di Lega e Movimento cinque stelle in Piazza del Duomo a Milano. Alessio Bottalico, uno degli organizzatori, ha detto: "Nella manovra non c'è un euro in più sull'università e sul dir

Casa Bianca restituirà pass a reporter : 20.13 "La corte ha chiarito che non c'è un diritto assoluto al primo emendamento (quello sulla libertà di espressione, ndr) nell'accesso alla Casa Bianca":così la portavoce Sarah Sanders dopo la decisione del giudice sulla causa intentata dalla Cnn contro Donald Trump. La Casa Bianca ha inoltre annunciato che restituirà temporaneamente il pass al reporter della Cnn, ma anche che "svilupperà regole e procedure per garantire in futuro conferenze ...

Cnn vince causa contro Trump - Casa Bianca restituirà pass a reporter - : L'accredito del giornalista era stato ritirato improvvisamente dopo un diverbio col presidente durante una conferenza stampa . Il giudice: per limitare l'accesso di un reporter deve esserci un "giusto ...

Trump e Assange - nemici amici. La Casa Bianca vuole incriminare il fondatore di WikiLeaks : Julian Assange a Londra. (Carl Court/Getty Images) Per un apparente errore di taglia e incolla, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato al mondo di aver preparato una richiesta di rinvio a giudizio per il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. L’errore è di un assistente procuratore in Virginia, e ha reso evidente che il governo di Washington ha deciso di regolare i conti una volta per tutte con la spina nel fianco ...

La Casa Bianca deve ripristinare l’accesso del giornalista Jim Acosta alla sala stampa : Un giudice federale statunitense ha stabilito che la Casa Bianca deve ripristinare l’accesso alla sala stampa di Jim Acosta, il giornalista di CNN il cui accredito era stato ritirato dopo un diverbio con il presidente Donald Trump lo scorso 8

Casa Bianca - Melania licenzia Ricardel : 1.17 Mira Ricardel,braccio destro del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton, è stata rimossa dal suo incarico, proprio come voleva la first lady Melania Trump con la quale si è scontrata. La portavoce della Casa Bianca,Sanders ha annunciato la sua rimozione precisando che la Ricardel "continuerà a sostenere il presidente con un nuovo ruolo nell'amministrazione". L'altro ieri Stephanie Grisham,portavoce di Melania ...

Chi è Kamala Harris - la senatrice che può puntare alla Casa Bianca : BATTAGLIE CHE PIACCIONO alla BASE DEM Le ragioni che spingo a ritenere la senatrice come una candidata credibile a fronteggiare Donald Trump affondano le radici nella sua storia politica e umana. ...

Snoop Dogg fuma una canna davanti alla Casa Bianca : 'Fa****o al presidente' (video) : Continua la campagna di Snoop Dogg contro il presidente Trump. Il rapper, da sempre schierato a favore della totale legalizzazione della marijuana – pianta di cui per certi versi è ormai diventato l'uomo simbolo a livello mondiale, avendola dapprima glorificata nelle sue canzoni, ma anche e soprattutto avviando negli ultimi anni numerose attività connesse al fiorente mercato della cannabis legale, ormai una realtà concreta in alcuni Stati ...