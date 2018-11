La Capitale non è morta Peggio | è invisibile

Guzzetti mette il veto : "Nel Capitale di Alitalia. Cdp non mette un euro" : Guzzetti, nel compiere il passo d'addio, è comunque riuscito a farsi interprete non solo dei malumori del mondo finanziario nei confronto di una gestione dissennata del risparmio amministrato da Via ...

Intesa Sanpaolo - Guzzetti : "Non ci sono rischi aumento Capitale" : Occorre quindi che l'Italia tuteli le banche - ha sottolineato - per il ruolo chiave che queste hanno sull' economia reale attraverso la concessione di prestiti a famiglie ed imprese.

Calabria : Capitale non è proprietà privata del Movimento 5 Stelle : Roma – “La Capitale d’Italia non e’ proprieta’ privata del Movimento 5 Stelle e non puo’ restare sotto sequestro di un sindaco e di una Giunta chiaramente inadeguati. Ci interessano poco le schermaglie a livello locale tra i partiti che sono alleati al governo, cio’ che davvero dovrebbe interessare a tutti e’ la lunga antologia di disastri che sta vivendo la Citta’, ormai in stato di totale ...

Desirée Mariottini - Salvini : “Uccisa in centro. Non possono esserci buchi neri”. Raggi : “La Lega non conosce la Capitale” : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

Alitalia - Tria : 'Mef in Capitale? Non ne ho parlato' : L'Italia è determinata a proseguire sul sentiero della riduzione del rapporto debito/Pil', ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Bali per l'assemblea annuale del Fondo monetario ...

Alitalia - lo Stato torna nel Capitale. Di Maio : non ci saranno esuberi : Importante il tema del prestito, perché 'il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco'. La nuova società, secondo ...

Alitalia - le Fs non sono interessate a entrare nel Capitale : Roma, 5 ott., askanews, - Le Fs si chiamano fuori dalla partecipazione nel capitale dell'Alitalia, specificando di essere interessati a sinergie di sistema, ma non a operazioni finanziarie. 'Trasporto ...

"Meno ansia da business plan e più Capitale umano per non farsi sfuggire i talenti" : Può essere un progetto di crescita per una piccola startup di giovani talentuosi o un progetto sui dati e la scienza della complessità per una impresa più grande e per tutto questo dialoghiamo anche ...

Capitale “mondiale” del populismo - come dice Bannon? Meglio di no : La conversazione tra Steve Bannon e Giuliano Da Empoli, sul Foglio di questa mattina, racconta molto di noi. Comincia con il cinismo e termina con l'apocalisse. Immerge il guru del populismo mondiale nel contesto casereccio di una Roma pronta a tutto e capace di tutto, che assorbe ogni novità e ogni sfida avvolgendola nel suo disincantato umorismo (quello di Flaiano, per intendersi). E poi riflette e ragiona e sembra quasi piegarsi, ...

Più di 500 operatori Ama in piazza nella Capitale : stipendio non si tocca : Roma – “Lo stipendio non si tocca”. Lo hanno scandito chiaramente gli oltre 500 lavoratori di Ama che a piazza Santi Apostoli hanno manifestato contro la mancata approvazione nell’assemblea della municipalizzata del progetto di bilancio varato dal Cda ad aprile. Una fase di stallo prolungato che rischia di minare il futuro dell’azienda, e le parole di ieri dell’assessore capitolino al Bilancio, Gianni ...

De Priamo : non chiara bocciatura Lega e 5S mozione su Roma Capitale : Roma – “E’ incomprensibile la bocciatura di leghisti e grillini della mozione discussa oggi alla Camera presentata da Fratelli d’Italia, a firma della presidente Giorgia Meloni, per dotare Roma Capitale di poteri e risorse proprie. Troviamo schizofrenico che i 5 Stelle e Lega a Roma dicano di difendere la citta’ quando poi in Parlamento bocciano la stessa mozione approvata in Campidoglio”. “Se Roma non ...

Roma - Monchi : “resto nella Capitale - non penso di tornare in Spagna” : La Roma si appresta a debuttare in Champions sul campo del Real Madrid e, per i media locali, l’occasione è buona per intervistare il ds giallorosso Monchi che, secondo radio mercato, sarebbe nel mirino del Barcellona. L’ex dirigente del Siviglia spiega di non pensare a lasciare la Capitale per tornare in patria: “Non sto valutando queste cose, mi preoccupa la partita di oggi. Non sarebbe giusto fare presupposizioni, ...

"Non l'abbiamo scoperto da oggi che il Capitale parte alla conquista del mondo e a ogni nuova conquista esso non fa che toccare nuovi ... : Per avvalorare questa tesi si ripubblica semplicemente un frammento tratto da quello che è stato il maggior autore marxista nel campo del rapporto tra economia e finanza. In questo scritto di Rudolf ...

METEO ROMA - SOLE NEL WEEKEND/ Previsioni - la pioggia non farà visita alla Capitale : Previsioni METEO ROMA, SOLE nel WEEKEND: continua l'estate con temperature fino a 30 gradi, ma niente afa. Le ultime notizie: niente pioggia nel terzo fine settimana di settembre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 00:43:00 GMT)