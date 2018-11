Kate Middleton | ecco perché ora ricicla sempre più spesso gli abiti

caffeinamagazine

: Kate Middleton maestra di riciclo… ecco il perché ! - MmMontillo : Kate Middleton maestra di riciclo… ecco il perché ! - DonnaFanpage : Ormai sappiamo benissimo che Kate Middleton ricicla gli abiti. Ma sapete perché lo fa? Non è così scontato come s… - donnaan96178457 : Un dermatologo italiano rivela la sua malattia , Kate Middleton malata?: -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Voci su un presunto malessere a parte, quello che è sotto gli occhi di tutti è che da quando è tornata in pubblico,Middelton ricicli in continuazione gli. Lo hafatto e questa caratteristica le fa onoreriduce gli sprechi, ma ultimamente la duchessina sfoggia solo outfit già visti e questo dettaglio, per una come lei che è considerata un’icona fashion, non è passato inosservato. Molti hanno intravisto l’ennesimo segno del fatto che non se la passerebbe bene.stanca epiù magra, col volto pallido e segnato dalle occhiaie e, per di più, trasandata e sciatta, oltre che monotona nei look.Di recente, addirittura, ha indossato un vestito per la terza volta nella storia. È successo quandoha partecipato all’evento di beneficenza alla BBC Broadcasting House di Londra con il marito William. In quell’occasione si è presentata con un abito blu firmato Emilia Wickstead, caratterizzato da una gonna a pieghe al ginocchio, le maniche lunghe e uno scollo quadrato.I tabloid britannici hanno quindi iniziato a indagare e scoperto l’arcano. Sarà pure la regina del riciclo, manon fa più shopping per un motivo ben preciso: da quando, finito il congedo di maternità, è tornata al lavoro la duchessina è rimasta senza stylist. Era Natacha Archer a occuparsi dei suoi look, ma si è presa qualche mese di pausa visto che a dicembre diventerà mamma. Tornerà, presumibilmente, a vestire laa primavera 2019. Fino a quel momento continueremo a vederecon outfit già visti?