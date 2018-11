Juventus-Spal probabili formazioni | out Pjanic | Bentancur regista

Juventus - ipotesi 4-4-2 con la Spal : TORINO - Se la situazione del centrocampo bianconero dovesse segnare l'allerta anche la prossima settimana, allora Massimiliano Allegri potrebbe cambiare assetto alla Juventus: con Sami Khedira out ...

Juventus - infortunio Khedira : a rischio per la Spal : Juventus, infortunio Khedira – Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Sami Khedira, tra i pochi rimasti ad allenarsi alla Continassa durante la pausa per le nazionali, si è infortunato in una delle ultime sessioni. Il centrocampista tedesco, rientrato in gruppo da circa due settimane dopo un altro problema fisico, ha infatti subito una distorsione alla caviglia […] L'articolo Juventus, infortunio Khedira: a rischio per la Spal ...

Juventus - Khedira infortunato : a rischio per la Spal : Juventus, Khedira infortunato– Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Sami Khedira, tra i pochi rimasti ad allenarsi alla Continassa durante la pausa per le nazionali, si è infortunato in una delle ultime sessioni. Il centrocampista tedesco, rientrato in gruppo da circa due settimane dopo un altro problema fisico, ha infatti subito una distorsione alla caviglia che […] L'articolo Juventus, Khedira infortunato: a rischio per la Spal ...

Juventus - dopo Pjanic anche Khedira va ko : è emergenza a centrocampo per la Spal : La Juve dalla giornata di giovedì ha iniziato a mettere nel mirino la partita di sabato prossimo contro la Spal. I bianconeri, però, in questi giorni, stanno lavorando con un gruppo molto ristretto visto l'assenza dei 13 nazionali. Ma in casa Juventus si sta pensando soprattutto al recupero degli infortunati in particolari gli occhi sono puntati su Federico Bernardeschi, Miralem Pjanic ed Emre Can. anche se questa mattina alla lista degli ...

Juventus - infortunio Pjanic meno grave del previsto : disponibile per la Spal : La voce infortunio Pjanic alla Continassa può essere archiviata, si è trattato soltanto un lieve affaticamento muscolare, che verrà valutato la prossima settimana. A questo punto non è in dubbio la sua partecipazione al match con la Spal in programma sabato 24 alle 18 allo Stadium. -> Leggi anche Juventus, paura Pjanic: uscito per affaticamento […] L'articolo Juventus, infortunio Pjanic meno grave del previsto: disponibile per la Spal ...

Juventus - Pjanic ko : è in dubbio per la Spal : TORINO - Massimiliano Allegri fa la conta degli infortunati. L'ultimo, in ordine di tempo, è Miralem Pjanic : il centrocampista bosniaco è stato sostituito in nazionale all'87' della partita di ...

Juventus - paura Pjanic : uscito per affaticamento con la Bosnia. Spal a rischio? : Dopo Bernardeschi, arrivano altre brutte notizie per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus dovrà vedersela questa volta con un problema muscolare di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, convocato dalla propria Nazionale, ha partecipato a quasi tutto il match amichevole contro l’Austria. Al minuto 87 ha dovuto infatti abbandonare il campo per un problema muscolare. Il […] L'articolo Juventus, paura Pjanic: uscito per ...

Juventus - Bernardeschi a rischio contro la SPAL : novità Emre Can : Juventus Bernardeschi- Continua la leggera emergenza in casa Juventus. Federico Bernardeschi, rientrato dal ritiro della Nazionale per un affaticamento ai flessori, potrebbe star fuori per circa 15 giorni e quindi saltare il match di campionato contro la SPAL. Situazione che verrà monitorata con altri ulteriori esami che verranno eseguiti all’inizio della prossima settimana Inizio di […] L'articolo Juventus, Bernardeschi a rischio ...

Juventus - ripresi gli allenamenti : cure per Bernardeschi - in dubbio per la Spal : Questo pomeriggio i giocatori della Juve hanno fatto il loro rientro alla Continassa. I bianconeri dunque hanno iniziato a mettere nel mirino il match contro la Spal, anche se Massimiliano Allegri non ha a disposizione i 14 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. La Juventus dunque ha ripreso gli allenamenti e al JTC si sono rivisti Cristiano Ronaldo, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Mattia Perin, Andrea Barzagli, Leonardo Spinazzola, ...

Quote Juventus - Spal : consigliata vittoria dei bianconeri con 3 gol : Juventus-Spal, gara valida per la 13ª giornata del campionato di serie A, si giocherà all’Allianz Stadium domenica 24 novembre alle 18:00. I pronostici danno quasi sicura la vittoria dei padroni di casa, mentre un pareggio è poco probabile e la vittoria della Spal quasi impossibile. C’è però da tenere in considerazione che gli uomini di Leonardo Semplici vogliono rimanere nella massima divisione e l’anno scorso sono riusciti a strappare un ...

Juventus alle spalle per Mourinho : “ci proveremo anche contro il City” : Manchester United, José Mourinho è soddisfatto di quanto fatto a Torino, ma pretende che la sua squadra se ne dimentichi e punti ad un altro scalpo importante “La vittoria con la Juve è alle spalle, ora ci proveremo anche con il City. Abbiamo giocato due partite difficili contro due ottime squadre come Chelsea e Juventus e siamo riusciti a ottenere buoni risultati. L’atteggiamento positivo c’è sempre stato e quindi ...

Inter - Icardi e Spalletti in coro : "Non siamo l'anti Juventus" : Il tecnico di Certaldo, però, al termine del match non si è sbilanciato e ha un po' bacchettato i suoi per un secondo tempo un po' frivolo, ai microfoni di Sky Sport: 'Quello che diventa fondamentale ...

Inter - adesso si aprono scenari da… scudetto : la squadra di Spalletti mette la sesta e punta la Juventus per il primo posto : “Non siamo l’anti-Juventus, ci mancano un po’ di gradini da sistemare per arrivare dove sono loro, quello che hanno fatto negli ultimi anni. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada e faremo quello da qua in avanti”, sono le parole a Sky Sport a fine partita di Mauro Icardi dopo il successo contro la Lazio, sembra più una pretattica quella dell’attaccante. ...

Cristiano Ronaldo si prende la Juventus sulle spalle - il portoghese è una ‘sentenza’ : Empoli bello e coraggioso ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/28 Massimo Paolone/LaPresse ...