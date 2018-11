Juventus | Emre Can tornato a Torino dopo l' operazione CR7 sorridente sul jet privato

Juventus - Emre Can : ecco quando rientrerà il tedesco : Buone notizie per la Juventus: Emre Can è tornato oggi a Torino dopo l’intervento chirurgico per il modulo tiroideo e la successiva convalescenza. Il centrocampista tedesco ha incontrato lo staff medico bianconera per pianificare il programma di lavoro personalizzato. Emre Can, fermatosi per gli accertamenti il 21 ottobre scorso, domani dovrebbe ricominciare a correre e presto potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Allegri spera di ...

Juventus - Bernardeschi a rischio contro la SPAL : novità Emre Can : Juventus Bernardeschi- Continua la leggera emergenza in casa Juventus. Federico Bernardeschi, rientrato dal ritiro della Nazionale per un affaticamento ai flessori, potrebbe star fuori per circa 15 giorni e quindi saltare il match di campionato contro la SPAL. Situazione che verrà monitorata con altri ulteriori esami che verranno eseguiti all’inizio della prossima settimana Inizio di […] L'articolo Juventus, Bernardeschi a rischio ...

Juventus - migliorano le condizioni di Emre Can : ecco quando potrà rientrare : Dopo l’allontanamento dai campi per l’intervento al nodulo tiroideo ricevuto nel mese di ottobre, ora Emre Can si prepara al rientro in campo. Il centrocampista ex Liverpool è atteso da Allegri e compagni per un ritorno che adesso non sembra più un’utopia. Quest’ultimo, come riferito da Tuttosport, resterà ancora qualche giorno a Francoforte dove è stato […] L'articolo Juventus, migliorano le condizioni di Emre ...

Juventus - domani si torna in campo : da valutare Bernardeschi ed Emre Can : Oggi, la Juventus godrà del terzo giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri. I bianconeri riprenderanno la preparazione nel pomeriggio di domani e all'appello mancheranno i quattordici nazionali. Dunque la Juventus lavorerà con un gruppo molto ristretto, ma comunque Massimiliano Allegri potrà contare su alcuni dei suoi big. Infatti, alla Continassa ci saranno Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic, Sami Khedira e Juan Cuadrado. Oltre a loro ...

Juventus - Allegri fa il punto sugli acciaccati : le ultime su Cancelo - Khedira - Emre Can - Matuidi - Mandzukic… : Alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Tra i temi trattati anche quello sui calciatori che sono alle prese con il percorso di guarigione dai rispettivi infortuni. Il tecnico della Juventus ha iniziato da Emre Can: “Sta andando bene. La prossima settimana rientrerà a Torino, è un giocatore importante e ci farà comodo per la ...

Juventus - Emre Can : il tedesco già in campo contro l’Inter? : Intervento perfettamente riuscito e ora spazio alle terapie di recupero e al programma differenziato prima del ritorno in campo. Il centrocampista tedesco si prepara a far ritorno in campo il prima possibile, anche se i tempi di recupero totali sarebbero stati stimati in circa un mese e mezzo. Massimiliano Allegri potrà contare nuovamente sul suo […] L'articolo Juventus, Emre Can: il tedesco già in campo contro l’Inter? proviene da ...

Juventus - sospiro di sollievo per Emre Can : rientro tra 5-6 settimane : TORINO - Già, sospiro di sollievo. Il bollettino medico diramato ieri sui social media ufficiali della Juventus rappresenta una buona notizia per tutti coloro - tifosi bianconeri e non soltanto, ...

Juventus - Emre Can operato : ecco quando tornerà in campo : Sorride la Juventus e sorride Emre Can. Il centrocampista, stamane, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per rimuovere definitivamente il nodulo tiroideo. Intervento perfettamente riuscito e centrocampista pronto ad iniziare il suo percorso di recupero e terapia. Quali saranno i tempi di recupero? Tutto ancora da valutare. La sensazione è che l’ex Liverpool possa restare […] L'articolo Juventus, Emre Can operato: ecco quando ...

