Juve | Pogba dice sì

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : “Pogba dice si ai bianconeri” : Calciomercato Juventus, SI SBLOCCA POGBA? – L’indiscrezione che proviene dall’Inghilterra è di quelle clamorose. Da settimane ormai, anzi praticamente da questa estate, si sta parlando del possibile ritorno di Pogba alla Juventus, ma quello che sorprende ora è che la situazione potrebbe essersi almeno in parte sbloccata. Di recente l’avvicinamento tra il giocatore campione del […] L'articolo Calciomercato Juventus, ...

In UK : Juventus - per Pogba offerto allo United uno tra questi tre giocatori : Pogba Juventus – I vertici della Juventus stanno elaborando un piano per riuscire a strappare il cartellino di Paul Pogba al Manchester United riportandolo così a Torino già durante la prima finestra di mercato del nuovo anno, anche se è altamente improbabile che un tale progetto abbia successo. Dalle parti dell’Allianz Stadium però sono decisamente […] L'articolo In UK: Juventus, per Pogba offerto allo United uno tra questi ...

Manchester United - Pogba : “Alla Juve ero in vacanza - qui è casa mia” : Doccia gelata per i tifosi della Juventus. Paul Pogba ha parlato del periodo che sta vivendo nella sua carriera: il centrocampista francese si è detto, ad un’intervista rilasciata a “Inside United”, soddisfatto della sua vita al Manchester United. Accostato più volte alla Juventus, il centrocampista ha freddato i tifosi della Juventus spendendo parole di immenso amore […] L'articolo Manchester United, Pogba: “Alla ...

Juve : aspettando Pogba - riecco Vidal : L'avventura al Barcellona non sta andando come il centrocampista cileno sperava e così, come riporta il Corriere dello Sport , sei mesi dopo Bonucci, nella sede della Continassa si sta ragionando ...

Pogba sbatte la porta in faccia alla Juventus : niente ritorno in bianconero : Paul Pogba non sembra affatto intenzionato a lasciare il Manchester United nei prossimi mesi, le voci sulla Juventus sembrano essere infondate Paul Pogba non tornerà alla Juventus, né lascerà il Manchester United in estate. Questo quanto emerge dalle parole dello stesso centrocampista francese, il quale è stato intervistato da Inside United, rivista ufficiale del club inglese: “Quando sono tornato qui è stato bellissimo, ho sentito ...

Il figlio di Nedved pubblica una foto con Pogba e alimenta i sogni di mercato del popolo Juventino : Un'operazione ad oggi complicatissima a causa dei costi, tra cartellino e ingaggio ma, incalzato dai media italiani al termine della partita della scorsa settimana, il campione del mondo non ha ...

