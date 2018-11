Juve | la Signora mette le ali | più cross con Cristiano Ronaldo

Juventus signora d'Europa : nessuno come lei. Superata la prova del nove : Al momento in Europa non esiste creatura più mostruosa: la signora se la spassa mentre domina, terrorizza, fa razzia di vittorie. Numeri alla mano, la Juve è l'unica nei grandi campionati a non aver ...

Juve-Napoli 3-1 : Mandzukic e Bonucci mandano in fuga la Signora Marotta annuncia l’addio a sorpresa : Azzurri avanti con Mertens, il croato prima li riprende e poi li stende. Espulso Mario Rui al 58’. Bonucci fa il tris. Ottimo CR7. Bianconeri a punteggio pieno e a più 6 su Ancelotti

LIVE Juventus-Bologna - Serie A in DIRETTA : 0-0 - la Vecchia Signora per allungare sulle inseguitrici : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Bologna, match valevole per il sesto turno del campionato di Serie A 2018-19. All’Allianz Stadium si affrontano la prima e la diciottesima della classifica dopo le prime cinque giornate. Sono settantuno i precedenti giocati a Torino tra le due squadre: in tali occasioni, per 41 volte la formazione bianconera ha prevalso, mentre 25 sono stati i pareggi e 5 le vittorie del Bologna. Per ...

Frosinone-Juventus 0-2 - Ronaldo e Berna scuotono la Signora : Juve, che fatica. I ciociari reggono l'urto bianconero per 80 minuti, prima del guizzo decisivo di CR7. All'ultimo secondo è Bernardeschi a firmare il definitivo 2 a 0