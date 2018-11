IVAN CATTANEO SARA' ELIMINATO? Video | la gaffe su Laura Pausini | Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip - IVAN CATTANEO in lacrime confessa : 'Mi sto innamorando di Monte' : Colpo di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 dove abbiamo visto che nel corso delle ultime ore Ivan Cattaneo ha avuto un momento di debolezza- Il cantante si è lasciato andare ad un pianto liberatorio all'interno della casa confessando il suo sentimento nei confronti di uno dei concorrenti del reality show. In un primo momento, come ben saprete, sembrava che Ivan avesse 'perso la testa' per il giovane Elia Fongaro, che ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta undicesima puntata : IVAN CATTANEO a rischio eliminazione. In casa due super ospiti - J-Ax non ci sarà : Il Grande Fratello Vip 2018 è giunto ormai all' undicesima puntata e anche questa sera, su Leggo.it , potrete seguire con noi la diretta minuto per minuto della serata del reality. Ilary Blasi aprirà ...

GF Vip - IVAN CATTANEO innamorato di Francesco Monte : dichiarazione inaspettata : Grande Fratello Vip, Ivan Cattaneo sorprende Francesco Monte: la rivelazione inaspettata Ivan Cattaneo è in nomination e nella diretta di stasera potrebbe lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello Vip. In queste settimane di permanenza nel reality-show condotto da Ilary Blasi, il noto cantautore ha avuto modo di farsi conoscere anche dalle nuove generazioni. […] L'articolo GF Vip, Ivan Cattaneo innamorato di Francesco Monte: ...

GF VIP : IVAN CATTANEO ride e si fa la pipì addosso - risate tra i concorrenti : La terza edizione del Grande Fratello VIP si sta rivelando ricca di colpi di scena. Uno degli ultimi episodi sorprendenti riguarda il concorrente Ivan Cattaneo. Il cantante si è trovato a rendersi protagonista di una gaffe senza precedenti, complice una grossa risata, Ivan si è fatto la pipì addosso. Dato che non è la prima volta che gli capita, i fan hanno iniziato a preoccuparsi seriamente circa il suo stato di salute. Ivan Cattaneo e la gaffe ...

Gf Vip - IVAN CATTANEO rischia l'eliminazione per la frase su Laura Pausini : Torna stasera una nuova puntata del GF VIP e Ivan Cattaneo rischia l'eliminazione insieme a Lory Del Santo : il cantante potrebbe subire le conseguenze relative a una brutta gaffe su Laura Pausini. ...

IVAN CATTANEO innamorato di Francesco Monte? : Ivan Cattaneo nutre un sentimento molto forte per Francesco Monte ,sarà amore? Nel day time del Grande Fratello Vip in onda il 19 novembre 2018 su Canale 5, a poche ore dalla diretta del programma, Ivan Cattaneo, che anche questa settimana è in nomination, si è sciolto in lacrime. Il cantante non vorrebbe lasciare la casa del Gf. Ha ammesso di sentirsi molto meglio in casa, in compagnia dei suoi nuovi amici. Ma non solo! Chiacchierando con ...

Gf Vip - IVAN CATTANEO rischia l'eliminazione per la frase su Laura Pauisini : Torna stasera una nuova puntata del GF VIP e Ivan Cattaneo rischia l'eliminazione insieme a Lory Del Santo : il cantante potrebbe subire le conseguenze relative a una brutta gaffe su Laura Pausini. ...

IVAN CATTANEO innamorato di Francesco Monte : le lacrime al GF Vip : Francesco Monte al Grande Fratello Vip: Ivan Cattaneo si dichiara E’ da poco terminata una nuova puntata del daytime del GF Vip. E in questa circostanza Ivan Cattaneo, parlando a tu per tu con Francesco Monte nel giardino della casa più spiata dagli italiani, ha fatto una clamorosa confessione, che ha già fatto molto rumore sui social, e non solo. Cosa ha detto il popolare artista? In pratica l’uomo ha confessato di provare dei ...

Gf Vip - IVAN CATTANEO e la brutta gaffe su Laura Pausini : cosa ha detto in diretta sulla cantante : FUNWEEK.IT - Torna stasera una nuova puntata del GF VIP e Ivan Cattaneo rischia l'eliminazione insieme a Lory Del Santo: il cantante potrebbe subire le conseguenze relative a una brutta gaffe...

Grande Fratello Vip - IVAN CATTANEO e l'imbarazzante gaffe su Laura Pausini : cosa ha detto in diretta sulla cantante : FUNWEEK.IT - Torna stasera una nuova puntata del GF VIP e Ivan Cattaneo rischia l'eliminazione insieme a Lory Del Santo: il cantante potrebbe subire le conseguenze relative a una brutta gaffe su Laura ...

Gf Vip - IVAN CATTANEO e la brutta gaffe su Laura Pausini : cosa ha detto in diretta sulla cantante : FUNWEEK.IT - Torna stasera una nuova puntata del GF VIP e Ivan Cattaneo rischia l'eliminazione insieme a Lory Del Santo: il cantante potrebbe subire le conseguenze relative a una brutta gaffe su Laura ...

Grande Fratello Vip - la gaffe di IVAN CATTANEO su Laura Pausini : 'Se mi sentisse si rivolterebbe nella tomba' : Momento di Grande sgomento quello che hanno vissuto gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip . Il motivo è stato causato da un'esternazione macabra di Ivan Cattaneo . Il cantante bergamasco si ...

IVAN CATTANEO eliminato lunedì? “Si è trovato isolato - Lory si è esposta meno” : eliminato lunedì Gf Vip 2018: Ivan Cattaneo perde al televoto? Siamo ormai arrivati alla resa dei conti e finalmente sapremo se l’eliminato di lunedì sarà Ivan Cattaneo o Lory Del Santo. Non abbiamo certezze al riguardo ma, visto che entrambi si sono fatti conoscere abbastanza, possiamo esporci e possiamo dire la nostra, anche aiutati al […] L'articolo Ivan Cattaneo eliminato lunedì? “Si è trovato isolato, Lory si è esposta ...

Walter Nudo e IVAN CATTANEO contro Francesco Monte e Giulia al GF Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi si lasceranno dopo il GF Vip 3? Parla Cattaneo La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi nata al Grande Fratello Vip continua a far parlare di se e soprattutto continua ad attirare polemiche a causa dei continui tira e molla che ormai dei due coinquilini della Casa più spiata d’Italia hanno abituato i loro fan. Francesco ha attaccato e persino insultato Giulia durante la giornata di ieri ...