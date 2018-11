Italiani pronti per Black Friday - oltre 1 mld di acquisti online : Roma, 19 nov., askanews, - Sale la febbre degli sconti in vista della settimana di shopping online "selvaggio" che avrà il suo culmine tra il Black Friday , 23 novembre, e il Cyber Monday, 26 novembre,.

Black Friday - gli Italiani pronti a spendere oltre 120 euro : Il Black Friday in arrivo la prossima settimana, evento consacrato allo shopping che ormai inaugura la stagione degli acquisti natalizi, vedrà gli italiani spendere in media 124 euro a testa. A ...

La fidanzata del dj Fabo : «Gli Italiani sono pronti per l'eutanasia» : L'ultimo saluto a dj Fabo Oggi è una giornata decisiva per il tema del fine vita in Italia: la Corte Costituzionale si dovrà esprimere sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : gli Italiani pronti a splendere. Da Zaytsev a Juantorena - da Giannelli a Vettori : gli azzurri da osservare : Nel weekend del 13-14 ottobre inizierà la SuperLega 2018-2019 , il massimo campionato italiano di Volley maschile che ci terrà compagnia fino a maggio con regular season e playoff. Si preannuncia grande spettacolo visti i tanti campioni che arricchiscono le 14 squadre iscritte, tanti stranieri pronti a incantare i tifosi ma anche diversi italiani da tenere in seria considerazione in ottica Nazionale. Ivan Zaytsev ripartirà da Modena dove giocherà ...

Salvini : "Se lo spread salirà non staremo fermi. Gli Italiani sono pronti a darci una mano" : Se lo spread dovesse continuare a salire, come reagirà il governo? Salvini è sicuro: "Non saremo fermi abbiamo più di un'idea", ha affermato il ministro dell'Interno a margine del G6 di Lione. Gli italiani sono un popolo di risparmiatori e, questo, secondo Salvini, sarà un punto di forza in caso di impennata dello spread: "La forza dell'Italia, che nessun altro degli amici seduti al tavolo oggi ha, né i ...