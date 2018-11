Italia-Svezia | Qualificazioni Europei basket femminile 2019 | le azzurre si qualificano

Italia-Svezia basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : programma - orari e tv : Dopo la splendida vittoria di sabato contro la Croazia, la Nazionale italiana di basket femminile vuole completare l’opera e mettere al sicuro il discorso qualificazione nell’ultima sfida del girone. Mercoledì 21 novembre a La Spezia le azzurre di coach Marco Crespi accolgono la Svezia, in testa al gruppo H con gli stessi punti dell’Italia. Con una vittoria la Nazionale sarebbe certa del primo posto e della partecipazione agli ...

Tavecchio torna a San Siro e rivive Italia-Svezia : “doloroso - Ventura si è dimesso quando non doveva” : Carlo Tavecchio manda un’altra frecciatina all’ex Ct Ventura, scelto proprio da lui, adesso spazio al nuovo corso targato Mancini “Ho gli azzurri nel cuore, mi sono dimesso per amore della Nazionale. Nessuno si è dimesso e allora qualcuno doveva prendersi la responsabilità. Abbiamo avuto un post Mondiale drammatico”. Carlo Tavecchio è tornato sul luogo del delitto, in quel San Siro che ha sancito l’estromissione della ...

EuroBasket Women 2019. L'Italia batte in trasferta la Croazia 52-64 - 17 Penna - . Azzurre almeno seconde. Mercoledì contro la Svezia per il ... : Cronaca - Coach Crespi schiera in quintetto Francesca Dotto, Sottana, Zandalasini, Penna e Andre. Le Azzurre partono con la faccia giusta e dopo 4' sono sul 9-2 con 5 punti di Sottana. Come a San ...

UEFA Nations League Italia : San Siro un anno dopo per dimenticare la Svezia : Ad un anno dal disastro per la mancata qualificazione per Russia 2018, l’Italia sfida il Portogallo con rinnovato entusiasmo. Le ultime notizie sugli azzurri a poche ore dal fischio d’inizio.San Siro un anno dopo: al posto della Svezia senza Ibrahimovic, questa volta gli azzurri sfidano i Campioni d’Europa in carica del Portogallo senza la loro stella Cristiano Ronaldo tra i convocati, ma che stasera potrebbe fare capolino ...

Dall'incubo Svezia al Portogallo : l'Italia a Milano per risorgere : dal nostro inviato Milano l'Italia si ripresenta a San Siro un anno dopo il flop mondiale. Non ci sarà la Svezia da battere. E, soprattutto, il pubblico di Milano non vedrà più in panchina Ventura. ...

Italia-Portogallo - a un anno dalla Svezia è pienone a San Siro : venduti quasi 70mila biglietti : Da San Siro a San Siro. Un anno dopo la tremenda delusione per la mancata partecipazione ai Mondiali 2018, l'Italia è pronta a riconquistare il tifo azzurro . Merito degli spiragli di speranza visti ...

Un anno dopo Svezia torna l'Italia - San Siro sold out : Un anno dopo lo choc dell'esclusione dal Mondiale, tra le feste della Svezia e le larcrime di Buffon, San Siro è pronta ad accogliere di nuovo la Nazionale con lo stesso calore. Sono già stati venduti ...

Nazionale - un anno dopo la Svezia l'Italia torna a Milano : San Siro esaurito : Un anno dopo lo choc dell'esclusione dal Mondiale, tra le feste della Svezia e le larcrime di Buffon, San Siro è pronta ad accogliere di nuovo la Nazionale con lo stesso calore. Sono già stati venduti ...

EuroBasket Women 2019 – Tutto pronto per Italia-Svezia - l’ultima di Masciadri : “conta solo vincere” : Conferenza stampa di presentazione di Italia-Svezia a La Spezia, match vlevole per le qualificazioni ad EuroBasket Women 2019 “Una partita da vincere”. Così il Presidente Petrucci e Marco Crespi hanno definito la sfida che vedrà in campo le Azzurre mercoledì 21 novembre al PalaMariotti di La Spezia contro la Svezia: 40 minuti che decideranno il destino della Nazionale Femminile nell’ultimo impegno dell’EuroBasket Women 2019 ...

Fisica : inaugurata la sorgente di ioni durante la visita di Stato dell’Italia all’ESS in Svezia : Oggi 15 novembre, presso l’European Spallation Source a Lund, in Svezia, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Re e la Regina di Svezia, hanno inaugurato la sorgente di ioni, il primo importante componente tecnico commissionato da ESS e realizzato in Italia. La visita a ESS, inserita nell’ambito di una visita di Stato della durata di tre giorni, si è svolta alla presenza della Ministra svedese dell’istruzione superiore e ...

Olimpiadi invernali 2026 - anche Calgary dà forfait : resta partita a due Italia-Svezia : anche il Canada dice no alle Olimpiadi 2026: un referendum popolare ha bocciato la candidatura di Calgary, che a questo punto può essere considerata conclusa. Si tratta della stessa edizione invernale a cui punta la coppia Milano-Cortina: l’Italia è sempre più favorita, anche perché è praticamente l’unica rimasta in corsa. In ballo c’è sempre Stoccolma, ma pure in Svezia ci sono problemi politici: per la vittoria italiana sembra solo questione ...

EuroBasket Women 2019 Qualifiers - Italia-Svezia il 21 novembre a La Spezia. Giovedì alle 12.00 la conferenza stampa in Comune : Interverranno il Presidente della FIP Giovanni Petrucci, il coach della Nazionale Femminile Marco Crespi, Raffaella Masciadri, Kathrin Ress e il Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X per le sfide a Croazia e Svezia : Slavonski Brod, La Spezia. Sono queste le città che vedranno l’Italia scendere in campo per le Qualificazioni agli Europei 2019 di Serbia e Lettonia. Sono le ultime due partite, quelle con Croazia e Svezia, e serviranno per dare la certezza del pass continentale alle azzurre. Andiamo a vedere, una per una, le 17 convocate da coach Marco Crespi per questa doppia sfida, ricordando che soltanto 12 di esse potranno andare a roster: OLBIS FUTO ...

Italia-Svezia - un anno dopo : l’assenza ai Mondiali fa ancora male - ma si inizia a intravedere la luce : “L’Italia pareggia 0-0 a “San Siro” contro la Svezia e non si qualifica ai Mondiali in Russia del 2018“: un anno fa le parole dei quotidiani sportivi e non di tutto il paese erano sostanzialmente queste. Già, perché oggi è il 13 novembre ed è già passato un anno dal momento in cui la nostra Nazionale maggiore ha toccato uno dei punti più bassi della sua storia. Le scelte di Ventura, un girone di qualificazione ...