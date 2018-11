Italia | stampa tedesca | banche e investitori nazionali necessari per sostenibilità debito

Nations League : Italia Portogallo - Mancini e Chiellini in conferenza stampa LIVE : LIVE 19:46 16 nov Per Chiellini: ti senti insostituibile in questa nazionale? Assolutamente no, ognuno mette a disposizione il proprio bagaglio. C'è sempre tanto entusiasmo da parte di tutti, per noi ...

EuroBasket Women 2019 Qualifiers - Italia-Svezia il 21 novembre a La Spezia. Giovedì alle 12.00 la conferenza stampa in Comune : Interverranno il Presidente della FIP Giovanni Petrucci, il coach della Nazionale Femminile Marco Crespi, Raffaella Masciadri, Kathrin Ress e il Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa ...

Reggio Calabria : flash mob in Piazza Italia 'Giù le mani dell'informazione'. I giornalisti si mobilitano per difendere la libertà di stampa [... : I giornalisti Italiani si mobilitano e oggi sono stati in Piazza in tutte le regioni d'Italia per difendere la libertà di stampa e contrastare la deriva di un linguaggio della politica fatto di ...

Agcom : attacchi a stampa ledono la libertà. Giornalisti - flasmob in tutta Italia : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica». PER SAPERNE DI PIÙ: Attacco alla stampa, l'ordinario weekend al veleno del governo Già ieri il presidente ...

Martedì flashmob giornalisti in piazze Italiane per libertà stampa : Roma, 11 nov., askanews, - 'Basta attacchi ai giornalisti. Gli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non sono soltanto l'assalto ad una categoria di professionisti, ma ...

Spoleto - primo intervento chirurgico robotico in Italia con tecnologia stampa 3D : Spoleto, primo intervento chirurgico robotico in Italia con tecnologia stampa 3D L'intervento, primo del genere in Italia, è stato eseguito al San Matteo degli Infermi su una paziente con una ...

STAMPA TEDESCA : BERLINO VUOLE LA "GUERRA" CONTRO L'Italia - E PRETENDE ANCHE L'ATOMICA IN VESTE EU - - : Lo stimato sito www.german-foreign-policy , normalmente informatissimo sulla politica estera TEDESCA, presenta un articolo in prima pagina che a definire clamoroso è davvero poco. Ossia, per il tramite di una fonte privilegiata TEDESCA, articolo per altro solo in tedesco, ...

I dubbi dell’Unione europea sull’Italia nella stampa internazionale : La prima finanziaria del governo Lega-cinquestelle fa discutere l’Europa: per la prima volta nella sua storia la Commissione europea ha respinto una manovra di un paese dell’eurozona. Leggi

Sulla stampa internazionale l'Italia torna a essere un circo. Che non fa ridere : Italia: Ue respinge la manovra e avvia braccio di ferro sul bilancio Washington, 24 ott - (Agenzia Nova) - L'Unione europea ha bocciato la manovra finanziaria presentata dal governo italiano per il 2019, dando il via ad una battaglia con una delle maggiori economie del blocco su chi disponga dell'au

Italia 5 stelle - sul maxischermo la conferenza stampa da palazzo Chigi : applausi per Di Maio e Conte : Gli organizzatori di Italia 5 stelle al Circo massimo a Roma hanno deciso di trasmettere sul maxischermo la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio, fatta al termine del cdm. Il pubblico ha accolto con un’applauso le parole di Di Maio sulla ritrovata intesa con la Lega e sulla cancellazione del condono e dello scudo penale dal decreto fiscale L'articolo Italia 5 stelle, sul maxischermo ...

“L'Italia sta diventando uno stato fascista". L'attacco della stampa internazionale : L'Italia sta diventando uno stato fascista sotto i nostri occhi Londra, 17 ott - (Agenzia Nova) - Il nuovo governo dell'Italia sta mettendo in atto politiche che sono non soltanto neo-fasciste e crudeli, ma anche pazzoidi: è questo il drastico giudizio sull'esecutivo formato a Roma dal Movimento 5 s

Economia : Mossa - Generali - a 'La Stampa Tuttosoldi' - l'Italia non rischia un attacco speculativo : Roma, 15 ott 10:27 - , Agenzia Nova, - C'è incertezza sui mercati, i nostri clienti sono un po' preoccupati e ci chiedono sempre più spesso protezione del patrimonio di famiglia.... , Res,

Polonia-Italia - Mancini in conferenza stampa : le indicazioni di formazione : L’Italia si prepara per l’importante partite di Nations League, di fronte la Polonia in un match da non fallire. Ecco le indicazioni di Roberto Mancini in conferenza stampa: “l nostro obiettivo è la qualificazione agli Europei, lavoriamo per formare un gruppo forte. La Polonia rimane un’ottima squadra, con giocatori di talento. Non sarà una partita semplice però ce la possiamo giocare. La Polonia contro di noi ha ...

Cresce “The Trust Project” per la fiducia nell’informazione - La Stampa prima testata Italiana ad aderire : In un’azione concertata contro la disinformazione online, venti testate giornalistiche si sono aggiunte agli sforzi dei fondatori del Trust Project (www.theTrustproject.org) per aumentare la trasparenza e la fiducia nei mezzi di informazione, tra cui si contano le quattro più diffuse testate dei quotidiani italiani: dopo La Stampa e La Repubblica ...