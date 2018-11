Italia | Bonucci | Infastidito dai fischi di San Siro

Italia - Bonucci : 'Quando giochi per la Nazionale sarebbe bello non ricevere fischi' : 'Quanto successo sabato potevo evitarlo, ma sono rimasto infastidito perché quando si gioca con la maglia della Nazionale gli interessi e le questioni dei club vanno messi da parte'. Lo dice Leonardo ...

Italia-Portogallo - Bonucci : “Con Mancini siamo ripartiti” : “L’esclusione dell’Italia dai Mondiali in Russia è stata ‘una catastrofe’, ma ora l’Italia è ripartita con Roberto Mancini”, lo dice il difensore azzurro Leonardo Bonucci in un’intervista con l’emittente ‘Eleven Sports’ trasmessa nel giorno della sfida dell’Italia contro il Portogallo a San Siro. -> Leggi anche Italia-Portogallo, le cento presenze del Dottor Chiellini – ...

