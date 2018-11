Israele | il tecno-falco Bennett salva Netanyahu Per ora

huffingtonpost

(Di lunedì 19 novembre 2018) Un "" di lotta e di governo. Giovane, spregiudicato, capace di giravolte repentine. E con la dichiarata ambizione di voler essere, in un futuro ravvicinato, il nuovo primo ministro d'. E se questo passa per untaggio in extremis di un premier alle corde, nessun problema, perché adesso il suo potere d'interdizione in una maggioranza comunque risicata, è assoluto.Inè arrivato il giorno di Naftali. Il giorno del colpo di scena nella crisi di governo israeliana:e Ayelet Shaked, ministri di Habayit Hayehudi ("Focolare ebraico"), hanno deciso di non dimettersi e di dare fiducia al cambiamento che il premier Benyaminha annunciato sulla sicurezza, allontanando così la prospettiva di elezioni anticipate. In una conferenza stampa con la ministra della Giustizia Ayelet Shaked, il leader del partito ha spiegato ...