Ischia | Di Maio sollecitato dalla piazza | “Condono? Non me ne parlate per carità” Poi la

Di Maio : 'Nessun condono a Ischia - io sto con i terremotati - il Pd no' : Su Ischia "non ho nessun interesse personale, non ho nessun conflitto di interessi, non ragiono in quella maniera. Non c'è nessun condono e sfido chiunque a dimostrare il contrario". Lo ha scritto ...

Condono Ischia - maggioranza battuta in Senato/ Decisivi due grillini - furia Di Maio : espulsione? - IlSussidiario.net : maggioranza sotto in Parlamento. Governo battuto sull'articolo del decreto Urgenze che regola anche il Condono edilizio a Ischia per il voto di De Falco

Dl Genova - governo battuto in commissione con due ribelli M5s : "No a condono Ischia" | Di Maio : "Decreto passerà - De Falco-Nugnes sotto procedura probiviri" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes.

Luigi Di Maio - Gregorio De Falco lo pugnala : vota insieme all'opposizione - governo sotto sul condono a Ischia : Il comandante Gregorio De Falco scende dal governo. Il senatore dissidente del M5s vota insieme all'opposizione in Commissione a Palazzo Madama e la maggioranza va sotto sull'emendamento all'articolo ...

Di Maio : A Ischia non è condono - se zone a rischio no ricostruzione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl Genova - Pd vs M5s : “Ostruzionismo? Via condono a Ischia - nel collegio di Di Maio - e si approva subito”. “Falsità” : Bagarre in Aula nel corso del voto sul decreto Genova. I tempi si sono allungati rispetto alle previsioni, con il M5s che ha attaccato il Pd di voler fare ostruzionismo. “Non siamo contro il decreto, ma contro lo scandalo di un condono edilizio a Ischia, nel collegio del ministro Di Maio“, ha replicato Ettore Rosato, invitando la maggioranza a eliminare il provvedimento. In caso di emendamento sospensivo sulle norme di Ischia, ...

Di Maio : "Nessun condono per Ischia" : "Questa è la verità su Ischia e vi prego di farla sapere a tutti!". E' quanto scrive Luigi Di Maio in un post su Facebook, lanciando "un'operazione verità su Ischia: non c'è nessun condono! ". In ...

Il Pd protesta contro il condono per Ischia : “Di Maio imbarazzante - distrugge l’Italia” : Durante le votazioni del Dl Genova, dopo aver passato la mattinata a fare ostruzionismo per evitare che il decreto potesse compiere il proprio iter alla Camera, i deputati del Pd hanno deciso di mettere in scena un'accesa protesta sollevando cartelli con la scritta "No al condono Di Maio" e intonando il coro "onestà, onestà"Continua a leggere

Crozza-Di Maio e il condono di Ischia : “Iscrivermi al Pd? Frase detta da una manina del governo 5stelle che ci ha preceduti” : Maurizio Crozza porta sul palco le molteplici contraddizioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove . Crozza-Di Maio si rimangia le promesse fatte in campagna elettorale e le dichiarazioni degli anni precedenti inclusa la promessa che il Movimento 5 stelle non si sarebbe mai alleato con la Lega di Salvini. Video Nove L'articolo Crozza-Di Maio e ...

Abusivismo : Di Maio - no condono per Ischia - no ricostruzione selvaggia : Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Le norme del decreto Genova "non contengono alcun condono" per Ischia. "Si tratta solo di velocizzare le pratiche per le case cadute per il terremoto e soprattutto non riguarda tutta Ischia, tutte le case dell'Isola ma solo tre comuni per le case colpite dal terremoto". A

Ischia - Di Maio : “Non c’è nessun condono. Chi lo dice non ha letto la norma” : “Nel decreto Genova non c’è alcun condono. Il condono è una legge fatta in passato. Noi velocizziamo solo le pratiche per le case cadute dopo il terremoto, non riguarda tutta Ischia ma solo tre Comuni e solo le case colpite. Così il vicepremier Luigi Di Maio, nega l’esistenza di sanatorie per Ischia (come già lo scorso sabato), al termine dell’incontro con gli studenti al ministero del Lavoro. Eppure l’articolo 25 del ...

Radio 24 - botta e risposta tra Oscar Giannino e Di Maio : “Dopo condono a Ischia - si iscriverà al Pd?” - “Lo faccia lei” : botta e risposta tra il vicepremier Luigi Di Maio e Oscar Giannino, in diretta su Radio 24. Al centro dell’intervista il tema della manovra economica. “Io non credo che si debba parlare di cambiare la manovra sul tema del 2,4% del deficit – ha ribadito Di Maio – per due ragioni: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno stato sovrano, dove il Parlamento decide cosa portare avanti e cosa no”. ...

Riuscirà Di Maio a salvare 20 miliardi che rIschiamo di buttare via? : Più di 20mila milioni di euro dell’Unione europea, destinati a noi italiani sono in pericolo. Se non riusciamo a spenderli entro il 2020 se li beccheranno i portoghesi, i tedeschi, gli spagnoli, cioè i Paesi europei che riescono a compiere il miracolo di spendere la quota di denaro che l’Ue assegna loro. Nel passato recente abbiamo perso circa il 45% dei fondi europei. Prima la situazione era peggiore. Pensa a Berlusconi, Prodi, D’Alema, Monti, ...

Una volta Di Maio la pensava diversamente sul condono a Ischia : Nel 2017 diceva di essere molto contrario, oggi che è al governo le cose sono cambiate The post Una volta Di Maio la pensava diversamente sul condono a Ischia appeared first on Il Post.