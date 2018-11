Internet | Musk ottiene ok per lanciare altri 7518 satelliti

Internet : Elon Musk lancia nuovo programma - SpaceX manderà in orbita 7518 satelliti : Elon Musk lancia un nuovo programma per portare Internet anche nelle aree più remote del mondo: SpaceX ha ottenuto dalla Federal Communications Commission l’autorizzazione a immettere in orbita 7518 satelliti. La società ha già due satelliti di prova in orbita e in precedenza si era aggiudicata l’autorizzazione per altri 4425 satelliti, anche questi progettati per fornire comunicazioni a banda larga ma utilizzando orbite alte, oltre ...

