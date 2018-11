Internet | Elon Musk lancia nuovo programma | SpaceX manderà in orbita 7518 satelliti

meteoweb.eu

: La rete satellitare di Elon Musk per portare Internet ovunque - Corriere : La rete satellitare di Elon Musk per portare Internet ovunque - susizup : @-^---- La rete via (undicimila) satelliti di Elon Musk per portare Internet ovunque - NotizieIN : Starlink: 7518 satelliti in orbita per Internet di Elon Musk -

(Di lunedì 19 novembre 2018)unper portareanche nelle aree più remote del mondo:ha ottenuto dalla Federal Communications Commission l’autorizzazione a immettere in. La società ha già duedi prova ine in precedenza si era aggiudicata l’autorizzazione per altri 4425, anche questi progettati per fornire comunicazioni a banda larga ma utilizzando orbite alte, oltre i mille km dalla terra. L’ultima autorizzazione si riferisce a microdi nuova generazione (alcuni delle dimensioni di soli 10 cm e pesanti meno di 1,5 kg) che, volando veloci su orbite molto più basse e collegati tra loro, consentiranno di coprire ogni angolo del mondo, con costi ridotti. In riferimento al pericolo dei detriti spaziali,ha presentato un piano che prevede il rientro in atmosfera di tutti iun anno ...