Inter tra Champions | Roma e Juve | volata verità per Spalletti

Macerata e lo Sferisterio al Forum Internazionale della Cultura di San Pietroburgo. Il sindaco Carancini : "La nostra è una città che apre il ... : La manifestazione ha avuto una triplice vocazione: fungere da ampia piattaforma per il business Culturale attraendo operatori e specialisti di vari campi, includere molteplici spettacoli per i ...

Trastevere73 racconta il MotoGP eSport Championship - Intervista : L'atmosfera era quella delle grandi occasioni e dal volto del diciannovenne Lorenzo "Trastevere73" Daretti traspariva tanta emozione: del resto era stato da poco premiato da un altro Lorenzo, che di nome fa Jorge, e commentato da Marc Marquez, da Valentino Rossi, da Maverick Viñales e dall'inconfondibile voce di Guido Meda. Aveva appena stretto il volante della sua nuova BMW M240i, ricevendo le chiavi nientemeno che da Carmelo Ezpeleta, CEO di ...

Calciomercato Torino - la pazza idea di Petrachi arriva dall’Inter : Calciomercato Torino il club granata alle prese con la pianificazione delle mosse da mettere in atto nel mese di gennaio: le ultime novità Calciomercato Torino – Il Torino sta pianificando la sessione di mercato di Gennaio. Il club granata potrebbe cedere qualche pedina come Edera, già con le valigie in mano, ma in entrata Petrachi qualcosa farà di certo, per dare l’assalto alla zona Europa. Secondo le ultime indiscrezioni che ...

Incidente stradale a Bronte - auto si ribalta : Interviene l'elisoccorso : Il tratto della strada statale 284 'Occidentale Etnea' è stato temporaneamente chiuso, in località Bronte, in provincia di Catania, in direzione Paternò al km 22,500 a causa di un Incidente autonomo. ...

Bari : una passeggiata tra le stelle nel "Christmas garden" - un albero di 14 metri ed eventi Internazionale : ... riunitosi ieri, ha deliberato in via definitiva l'aggiudicazione del bando pubblico per l'affidamento del servizio di organizzazione del programma unico di eventi e spettacoli finalizzato alla ...

Coppa d’Africa - primo gol di Kondogbia con la Repubblica Centrafricana. L’ex Inter campione anche fuori dal campo : La carriera di Geoffrey Kondogbia nel 2018 ha subito una svolta abbastanza netta. Non si parla di prestazioni o di un suo acquisto da parte di un top club, quanto della sua scelta di abbandonare la possibilità di giocare per la nazionale francese per concentrarsi sul paese d’origine, la Repubblica Centrafricana. La missione di condurre la sua “nuova” Nazionale alla Coppa d’Africa 2019 è praticamente andata, dato ...

Inter - si avvicina il sì di Marotta : è in Cina per firmare il contratto : Beppe Marotta è sbarcato ieri a Nanchino dove sarà ospite del gruppo Suning, proprietario dell’Inter. L’ex amministratore delegato della Juventus, che ha dato l’addio ai bianconeri poche settimane fa, è in Cina per discutere con la famiglia Zhang dei dettagli del contratto con cui si legherà ai nerazzurri. Come già successo in passato ad altri dirigenti – ad esempio Walter Sabatini – la visita nella sede del ...

Buche - Milano ci mette una toppa : 1500 Interventi per riparare le strade ferite dal maltempo : Gli interventi tra ottobre e novembre, determinati soprattutto dalle estenuanti piogge. L'assessore Granelli: "Ogni segnalazione è importante"

Maltempo Milano : 1550 Interventi per riparare le strade : Il Maltempo delle scorse settimane ha provocato la creazione di numerose buche sul manto stradale di Milano e richiesto 1.550 interventi di manutenzione da parte delle squadre del Nucleo intervento rapido e degli operatori del Reparto strade del Comune: questo il bilancio dell’attività di monitoraggio e riparazioni che va dal 22 ottobre al 13 novembre scorsi eseguita in tutti i Municipi della città. La colmatura di buche con ...

Sun : Sturridge e il caso scommesse - suo cugino puntò 10 mila sterline sul trasferimento all'Inter : La carriera di Daniel Sturridge è stato un continuo saliscendi. Complici anche i numerosi infortuni, infatti, l'attaccante inglese non è mai riuscito a trovare la giusta continuità ed esprimere al ...