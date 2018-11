Inter | Moratti su Marotta | “Zhang mi ha chiesto un parere | secondo me…”

Inter - Moratti 'Marotta sarà molto utile alla società' : MILANO - In casa Inter è iniziato il conto alla rovescia per la sfida di sabato a San Siro contro il Frosinone. Una partita delicata, durante la quale la squadra allenata da Luciano Spalletti dovrà ...

Moratti - all'Inter Marotta sarà utile : ANSA, - MILANO, 19 NOV - "L'arrivo di Marotta sarà molto utile all'Inter". L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha commentato così l'ormai prossimo approdo in nerazzurro dell'ex a.d. della ...

Marotta all’Inter – Le parole dell’ex presidente Moratti : “utile alla società - Zhang mi aveva già chiesto un parere” : Moratti e l’arrivo di Marotta all’Inter: le parole dell’ex presidente del club nerazzurro “L’arrivo di Marotta è molto utile alla società, è una persona esperta di calcio e di tutto quello che gira intorno al calcio. Me ne aveva parlato Steven Zhang, chiedendomi un parere, ma aveva già in mente di prenderlo“. L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, commenta così l’arrivo nel club ...

Inter - Moratti accoglie Marotta dà subito consigli : "Prenderei giovani italiani di talento - come Chiesa" : Mentre Beppe Marotta è in Cina per accordarsi con Zhang Jindong e diventare dirigente dell'Inter, ecco che l'ex numero 1 del club nerazzurro, Massimo Moratti , Interviene con i suoi consigli e con il ...

Inter - ti ricordi Messi? Moratti ci aveva provato due volte : Inter-Barcellona: quando Massimo Moratti provò a prendere Messi. Cronaca dei due tenativi, nerazzurri, falliti oltre 10 anni fa.

Inter - Figo : "Mancini mi ha umiliato - Moratti come un padre" : Almanacco Nasce Figo nel 1972 04 Novembre Moratti E ZANETTI - Parole al miele, invece, per Massimo Moratti: 'È stata una delle persone del mondo del calcio più importanti nella mia carriera, a ...

Serie A - Inter : Steven Zhang come i Moratti : ... il figlio del "signor Suning" - Zhang Jindong, azionista di maggioranza del club - era salito per la prima volta all'onore della cronaca in occasione del match di chiusura della scorsa stagione di ...

Dai Moratti a Steven Zhang : tutti i presidenti dell'Inter LE FOTO : Il nuovo presidente Steven Zhang raccoglie il testimone dal tycoon indonesiano Erick Thoir, che a sua volta aveva acquistato nel 2013 la società da Massimo Moratti, artefice del Triplete. E figlio di ...

Inter - Moratti : «Il mio ritorno non serve. Il cambio di presidenza darà una spinta» : «Io faccio il tifoso e mi piace molto questa parte. Credo che l'Inter non abbia sinceramente bisogno di una persona che appartiene al passato» ha detto l'ex patron. L'articolo Inter, Moratti: «Il mio ritorno non serve. Il cambio di presidenza darà una spinta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Moratti raggiante dopo il derby : “sembrava l’Inter del Triplete - scudetto possibile. Sul mio ritorno…” : L’Inter vince all’ultimo respiro il derby contro il Milan grazie ad un gol di Icardi al 92′ e non poteva mancare il commento dell’ex presidente dei nerazzurri, Massimo Moratti. Il capo della Saras ha parlato a “Radio Anch’io lo Sport: “per un tifoso questo è il modo migliore di vincere, Icardi è molto bravo e sempre attento, è stato un risultato fantastico. “Ieri un po’ mi è venuta in ...

Moratti al settimo cielo dopo il derby : “ho rivisto l’Inter del Triplete!” : Massimo Moratti compiaciuto dopo la vittoria dell’Inter nel derby meneghino contro il Milan: le parole dell’ex patron “Per il carattere mostrato ieri sera dall’Inter mi è tornata in mente la squadra del Triplete. I giocatori ci sono, la squadra è sulla strada buona“. E’ il commento dell’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, dopo l’affermazione della squadra di Spalletti nel derby di ...

Inter - Moratti : 'Icardi insieme a Lautaro'; 'Marotta? Sarebbe una scelta intelligente' : L'Inter del Triplete si ritrova insieme al Festival dello Sport di Trento che ieri sera ha ricordato la storica impresa nerazzurra del 2010. Sul palco, ad esaltare i tifosi e rievocare una pagina finora unica nella storia del calcio italiano in cui un club è riuscito in una sola stagione a mettere le mani sullo scudetto, la coppa nazionale e la Champions League, c'erano due protagonisti di quella squadra come Javier Zanetti e Diego Milito. A ...

Inter - Moratti : 'Icardi può decidere il derby - Marotta? Male non sarebbe' : Sono passati otto anni, ma a Trento sembrava di essere tornati indietro nel tempo. A quel famoso 2010, indimenticabile per tutti i tifosi dell'Inter. Già, perché al Festival dello Sport che si sta svolgendo proprio lì, c'erano quasi tutti gli eroi di quel triplete leggendario. Erano presenti in sette, da Julio Cesar a Materazzi, passando per Zanetti, Milito, l'allora ds Marco ...

MORATTI E L'Inter DEL TRIPLETE SPOPOLANO AL FESTIVAL DI TRENTO/ I protagonisti ricordano la stagione d'oro : MORATTI e L'INTER del TRIPLETE SPOPOLANO al FESTIVAL di TRENTO. All'evento della Gazzetta dello Sport i protagonisti ricordano la stagione d'oro della Champions(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 23:03:00 GMT)