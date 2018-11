Inseguì e travolse motociclisti | pm Milano chiede 15 anni per omicidio volontario

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 novembre 2018) Una condanna a 15e 3 mesi di carcere, già al netto dello sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato, è stata chiesta dalla Procura diper Maurizio De Giulio, l’elettricista 52enne di Nichelino, in provincia di Torino, processato peraggravato dai motivi abbietti e futili e di tentato. L’uomo lo scorso 9 luglio a Condove, in Val di Susa, dopo una lite di viabilità ha investito una coppia di giovani in sella a una moto, uccidendo Elisa Ferrero, 27, e ferendo gravemente il fidanzato, Matteo Penna, 29. La proposta di pena è stata avanzata dal pm Piero Basilone che ha chiesto al gup Anna Calabi di concedere le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti all’imputato. Nell’udienza a porte chiuse e che è ancora in corso, hanno parlato anche i legali dei familiari della ragazza morta e del suo fidanzato, i quali hanno ...