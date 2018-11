Inizia ritiro Usa dall' Africa | Lotta a jihadismo non è più priorità

Roma - De Rossi ‘spaventa’ i tifosi giallorossi : “Iniziate ad abituarvi all’idea del mio ritiro” : Il capitano della Roma ha svelato come non manchi molto al suo addio, spingendo i tifosi ad abituarsi all’idea del suo ritiro “Iniziate ad abituarvi all’idea, non manca tantissimo. La Roma va avanti però, è andata avanti dopo Di Bartolomei, Conti, Giannini, dopo le peggiori delusioni. Stiamo andando avanti anche senza Francesco Totti, che è forse la cosa più dolorosa per i tifosi, figuratevi se non si può superare il post ...