Infrastrutture | Toninelli | sono in Sicilia per dare un' accelerata ai lavori bloccati

Infrastrutture - Toninelli : basta alle grandi opere faraoniche : Bologna,, askanews, - "Penso che dobbiamo, anche in Emilia Romagna, come in tutta Italia, mettere in sicurezza tutte le nostre strade, perché la mia principale preoccupazione è che è inaccettabile che ...

Infrastrutture - Toninelli : "Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche operativo subito" : "Prendersi cura del nostro territorio è una missione importantissima. L'Italia corre tanti rischi. Dobbiamo lavorare assieme per lavorare nel migliore dei modi e garantire la sicurezza dei cittadini". ...

Infrastrutture : Toninelli - in Emilia Romagna 325 - 8 mln in contratto Anas : Roma, 3 ott. (AdnKronos) - La manutenzione e la messa in sicurezza delle strade esistenti è "la priorità di questo ministero" e per la Regione Emilia-Romagna, nel contratto di programma Anas 2016-2020 risultano finanziate opere per 325,87 milioni di euro e programmate 367,93 milioni di euro. A rifer

Infrastrutture : Toninelli - in Emilia Romagna 325 - 8 mln in contratto Anas (2) : (AdnKronos) - "Siamo coscienti - ha proseguito Toninelli - dell’importanza di favorire lo scambio di merci del distretto ceramico con l’Europa e in questa direzione ricordiamo che sono in corso di completamento i lavori di un’opera attesa da molto tempo, lo scalo merci ferroviario di Marzaglia che e

Toninelli : piano straordinario Infrastrutture senza vincoli Ue : ... askanews, - Un piano straordinario per le infrastrutture, di portata eccezionale, senza limiti di finanziamento e fuori dei vincoli Ue, per affrontare tutte le emergenze e rilanciare l'economia. Per ...

Toninelli : maxi piano per Infrastrutture : 6.45 Toninelli:maxi piano per infrastrutture Un piano straordinario per le infrastrutture,senza limiti di finanziamento e fuori dai vincoli Ue, per affrontare le emergenze e rilanciare l'economia. Per il ministro delle infrastrutture Toninelli,intervistato dal Sole 24 Ore, "la Legge di bilancio dovrà tener conto che quella delle infrastrutture è una delle prime emergenze del Paese". "...

Toninelli : maxi piano per Infrastrutture : 6.45 Un piano straordinario per le infrastrutture,senza limiti di finanziamento e fuori dai vincoli Ue, per affrontare le emergenze e rilanciare l'economia. Per il ministro delle infrastrutture Toninelli,intervistato dal Sole 24 Ore, "la Legge di bilancio dovrà tener conto che quella delle infrastrutture è una delle prime emergenze del Paese". "La spesa in conto capitale ha moltiplicatore molto alto in termini di crescita e posti di lavoro". ...

Infrastrutture - Toninelli : “Nasce l’agenzia nazionale per la sicurezza - dall’emergenza alla prevenzione” : Nasce l’agenzia nazionale per la sicurezza delle Infrastrutture. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, illustrando il contenuti del decreto Emergenze approvato dal Cdm. “Dalla logica dell’emergenza passiamo alla logica della prevenzione. La nuova agenzia avrà il compito di monitorare tutte le Infrastrutture nazionali e monitorarne lo stato di salute”, ha dichiarato Toninelli annunciando ...