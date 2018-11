Infortunio Bonaventura | stagione finita | operazione in America

Infortunio Bonaventura - il centrocampista si opera in USA : si allungano i tempi di recupero : Infortunio Bonaventura – È tutto pronto per l’operazione al ginocchio di Jack Bonaventura. La società ha individuato il medico che effettuerà l’intervento: stando a quanto riportato da Sky, il centrocampista sarà operato da uno specialista negli Stati Uniti, a Pittsburgh. Ieri c’è stato un incontro tra il Milan e l’agente Mino Raiola, al cui termine è stata assunta la decisione di non farlo operare in Belgio dal dottor ...

Milan - Infortunio Bonaventura : conferme sull'operazione - stop lungo : Sky Sport ha dato ulteriori conferme su questa voce pochi minuti fa. L'unico dubbio, a quanto pare, è sul chirurgo che eseguirà l'operazione. Da Coverciano è arrivata un’altra brutta notizia sul fronte infortuni. Alessio Romagnoli ha lasciato il ritiro della Nazionale per una contrattura muscolare.--Ma negli ultimi giorni sono negative anche le indiscrezioni per quanto riguarda Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, infatti, si sottoporrà ...

Infortunio Bonaventura - tegola Milan : il centrocampista ha deciso di operarsi - i tempi di recupero : Infortunio Bonaventura – Arrivano pessime notizie sul fronte Milan. La squadra di Gennaro Gattuso è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Juventus, adesso la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, alla ripresa la difficile trasferta sul campo della Lazio. Nel frattempo arrivano pessime notizie sul fronte Bonaventura, il calciatore dopo un’attenta analisi con lo staff medico ha deciso di operarsi al ginocchio, ...

Infortunio Bonaventura - Milan sotto shock : il centrocampista si opera - stagione praticamente finita : Infortunio Bonaventura, il calciatore del Milan si opererà alla cartilagine del ginocchio e salterà dunque ben 4-5 mesi: Gattuso è nei guai Infortunio Bonaventura, il calciatore sarà costretto ad operarsi. La stagione nera dal punto di vista dell’infermeria per il Milan prosegue, con il centrocampista che salterà praticamente tutto il resto della stagione. La terapia conservativa alla cartilagine del ginocchio non ha dato buoni ...

Calciomercato Milan - l’Infortunio di Bonaventura impone la ricerca di un sostituto [GALLERY] : 1/7 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Calciomercato Milan - l’Infortunio di Bonaventura impone la ricerca di un sostituto [GALLERY] : 1/7 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Infortunio Bonaventura - Gattuso trema : possibili 5 mesi di stop : Infortunio Bonaventura- Non c’è pace in casa Milan. Dopo i continui infortuni e dopo il brutto il ko di domenica sera contro la Juventus, l’infermeria rossonera potrebbe arricchirsi di un nuovo componente a lungo termine. Di fatto, secondo quanto appreso nelle ultime ore, continuano a preoccupare le condizioni fisiche di Giacomo Bonaventura. Il ginocchio sinistro […] L'articolo Infortunio Bonaventura, Gattuso trema: possibili 5 ...

Infortunio Bonaventura - notizie shock dall’infermeria : rischia 5 mesi di stop : Infortunio Bonaventura, il calciatore del Milan potrebbe andare ad accrescere il numero di assenti a lunga gittata della rosa di Gattuso Infortunio Bonaventura, il centrocampista del Milan rischia uno stop di ben 5 mesi. I reiterati problemi alle cartilagini delle ginocchia potrebbero infatti portare ad una decisione estrema, quella di ricorrere all’operazione chirurgica per mettere fine al tutto. Questo però comporterebbe uno stop ...

Infortunio Bonaventura - rischio operazione : i tempi di recupero (shock) : Infortunio Bonaventura – Il Milan è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Juventus, la squadra di Gennaro Gattuso ha disputato una partita coraggiosa ma la differenza tecnica e fisica tra le due squadre era netta. Nel frattempo arrivano pessime notizie sul fronte Bonaventura, l’Infortunio del calciatore è più grave del previsto. Bonaventura ha accusato un’infiammazione al ginocchio dovuta ad un ...

Infortunio Bonaventura - problemi alle ginocchia per il centrocampista del Milan : Infortunio Bonaventura – Non si attenua l’allarme infortuni per il Milan. Gattuso, che ha già fuori Calabria, Caldara, Biglia e Musacchio e non al meglio Kessiè, Calhanoglu e Cutrone, ha annunciato nel post partita contro la Juve che Bonaventura non sarà arruolabile neanche dopo la sosta a causa di un problema al ginocchio che tormenta da un po’. Nello specifico l’Infortunio del centrocampista rossonero ...

Infortunio Bonaventura - infiammazione al ginocchio per il centrocampista : le ultime : Infortunio Bonaventura – Il Milan ricomincia a lavorare per preparare la partita di giovedì contro il Betis. Un occhio è rivolto ai numerosi acciaccati, che non consentono a Gattuso di schierare la migliore formazione possibile. Detto delle condizioni di Higuain, i problemi dei rossoneri riguardano anche Calabria, Kessiè, Calhanoglu e Bonaventura. Se per la caviglia di Calabria potrebbe essere necessario attendere la prossima sosta, ...