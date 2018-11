Infortunio Bonaventura | il centrocampista si opera in USA | si allungano i tempi di

calcioweb.eu

: ??#Bonaventura si opera negli Usa: stagione finita per il calciatore del #Milan?? - DiMarzio : ??#Bonaventura si opera negli Usa: stagione finita per il calciatore del #Milan?? - AntoVitiello : Verso Milan-Juve: torna Higuain tra i convocati. Ci sono anche Cutrone e Calhanoglu. Assente Bonaventura per infort… - Paolo885 : Bonaventura si opera negli USA: stop di 8 mesi -

(Di lunedì 19 novembre 2018)– È tutto pronto per l’zione al ginocchio di Jack. La società ha individuato il medico che effettuerà l’intervento: stando a quanto riportato da Sky, ilsaràto da uno specialista negli Stati Uniti, a Pittsburgh. Ieri c’è stato un incontro tra il Milan e l’agente Mino Raiola, al cui termine è stata assunta la decisione di non farlore in Belgio dal dottor Martens e di mandarlo dove è statoto Ibrahimovic. Ciò che cambia sono anche idi recupero con la stagione delche può considerarsi finita: lo stop, infatti, andrà ben oltre i 4 mesi prospettati inizialmente, attestandosi intorno ai 7. Non ci sono ancora date certe in merito alla data dell’zione, ma in ogni caso è pressoché impossibile chepossa ancora scendere in campo nel campionato in ...