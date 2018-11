ilfattoquotidiano

: Questo è quanto previsto nel contratto di Governo in merito ai rifiuti. Il modello di riferimento è quello di Trevi… - carlosibilia : Questo è quanto previsto nel contratto di Governo in merito ai rifiuti. Il modello di riferimento è quello di Trevi… - La7tv : Rifiuti e inceneritori, a @Ariachetira @F_DUva: 'Stiamo parlando di una tecnologia che è veramenbte superata'… - erregi69 : Inceneritori, quello di Copenaghen non produce solo vapore acqueo. Lo dice la stessa azienda: “Emissioni al minimo” -

(Di lunedì 19 novembre 2018) L’inceneritore di? No, non è vero. Lolaazienda che ha fornito il sistema di alimentazione del forno e le tecnologie di depurazione dei fumi. Che non sarannodi, come scrivono diversi media italiani tra i quali il Corriere della Sera. Certo, le emissioni sono ottimizzate, ma comunque dal camino usciranno monossido di carbonio, ammoniaca, carbonio organico e ossidi di azoto. L’inceneritore potrebbe diventare una delle maggiori attrazioni turistiche die molti, in questi giorni di polemica su quel tipo di impianti, citano la struttura della città danese in fase di ultimazione come un modello da seguire. Famoso perché ospiterà sul suo tetto una pista da sci e percorsi di trekking e per le sue tecnologie all’avanguardia, l’impianto emette però qualcosa in più oltre al semplice...