Incendi in California | nuovo tragico bilancio | 80 morti e 1276 dispersi

Incendi in California : oltre un migliaio i dispersi : Sono ancora circa un migliaio i dispersi per gli Incendi che stanno imperversando nel nord della California: lo hanno confermato le autorità locali. Fino a 24 ore fa il numero dei dispersi era 1.300: la maggior parte delle persone sulla lista potrebbero comunque essere al sicuro, ma inconsapevoli di essere stati segnalati come dispersi. Dall’8 novembre i roghi hanno distrutto circa 10.500 case ed oltre 600 km quadrati di ...

Cambiamenti climatici - Trump : gli Incendi in California “non cambiano la mia opinione” : Il presidente Trump ha dichiarato che vedere la distruzione provocata dagli incendi in California non ha cambiato la sua opinione sui Cambiamenti climatici. “No, la mia opinione è molto forte“, ha spiegato il presidente rispondendo ad una delle domande dei giornalisti che l’hanno accompagnato nella visita delle località più colpite. Secondo Trump bisogna considerare “molti fattori“, riferendosi alla gestione e ...

Incendi in California - oltre 1300 dispersi e 76 morti. È il peggiore rogo della storia americana : La California continua ad andare a fuoco. Finora sono almeno 1.300 i dispersi e 76 i morti accertati a causa degli Incendi – finora domati al 55% – che dall’8 novembre hanno devastato 600 chilometri quadrati e distrutto quasi 10mila abitazioni. Circa 50mila gli sfollati. È il peggiore rogo della storia americana. Intanto arriva un altro allarme: San Francisco, Sacramento (la capitale) e ...

Incendi California : 74 morti - oltre mille dispersi. Oggi visita Trump | : Continua ad aggravarsi il bilancio in seguito ai roghi. Il presidente Usa è arrivato nel Golden State: nei giorni scorsi le polemiche per alcune sue dichiarazioni sulla cattiva gestione dei boschi ...

Trump sui luoghi dell'Incendio che ha devastatola contea di Butte nella California del nord : Mettendo da parte la contrapposizione politica i due governatori democratici della California, quello uscente Jerry Brown, e quello entrante Gavin Newsom, hanno dichiarato che entrambi riceveranno il ...

Incendi California - importanti progressi contro le fiamme ma aumentano drammaticamente morte e distruzione : allarme sanitario nei rifugi : Le autorità della California del nord riportano che la lista dei dispersi è ora aggiornata con 1.011 nomi, nonostante questo non significhi che siano davvero tutti dispersi. È definita una “lista dinamica”, che fluttua in alto e in basso. La popolazione è invitata a controllarla e ad informare le autorità di ciò che sa sulle persone in essa contenute. Negli Incendi dello scorso anno nel nord dello stato, le autorità avevano conteggiato oltre ...