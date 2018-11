In Cina è record per la fusione nucleare

Cina - Lippi lascia a febbraio : per il successore - già individuato - stipendio da record : L’ex ct azzurro Marcello Lippi ha già comunicato alla Federcalcio cinese di voler lasciare la panchina della Nazionale subito dopo l’Asian Nations Cup, che si terrà dal 5 gennaio all’1 febbraio. Stando a quando riportato da alcuni media sudamericani, in particolare dal quotidiano cileno La Cuarta, sarà Jorge Sampaoli il successore di Marcello Lippi sulla panchina della Cina. Il procuratore dell’ex allenatore del ...

Higuain rosso… di rabbia - Mandzukic e Ronaldo annientano il Milan : la Juventus maCina record : I gol di Mandzukic e Ronaldo permettono alla Juve di espugnare San Siro e mantenere sei punti di vantaggio sul Napoli, niente da fare per il Milan che paga il rigore fallito da Higuain Trentaquattro punti su trentasei, undici vittorie e un pareggio che certificano la superiorità della Juventus nel campionato di serie A. Il Milan ci prova e avrebbe anche l’occasione per far male ai bianconeri, ma l’atteso Higuain tradisce i ...

F1 - Hamilton : «Spero di avviCinarmi ai record di Schumacher» : ROMA - Ha vinto il suo quinto mondiale eguagliando il record di Manuel Fangio, adesso Lewis Hamilton - che ha rinnovato con la Mercedes fino al 2020 - non può non pensare di raggiungere quello di ...

Perché Russia - Turchia e Cina comprano oro a ritmo record - : Liberandosi dei titoli nel mercato, si ritiene che Pechino condanni l'economia americana ad una nuova crisi finanziaria, con il dollaro che dovrebbe perdere di valore. Pertanto, sulla soglia dei ...

Huawei Mate 20 esordisce in Cina ed è subito record : Huawei ha reso noto un dato che descrive alla perfezione il grande successo che la serie Huawei Mate 20 ha ottenuto nel Paese d'origine L'articolo Huawei Mate 20 esordisce in Cina ed è subito record proviene da TuttoAndroid.

Miliardari globali - la crescita è da record storico. Ubs : "A guidare il forte incremento è la Cina" : Nonostante una crescita solida nelle Americhe e in Europa, sono stati i ricchi asiatici a fornire il contributo maggiore

Cina : inaugurato ponte dei record - 'serpente' d'acciaio e cemento di 55 chilometri (VIDEO) : Un prodotto 'made in China' da record. Collega Hong Kong a Macao e Zhuhai, le tre maggiori citta' situate sul delta del mar cinese meridionale chiamato Fiume delle Perle, nella provincia sud-orientale del Guangdong. E' stato realizzato in nove anni con 400 mila tonnellate di acciaio e con i suoi 55 chilometri di estensione che includono anche una sezione sott'acqua, è il ponte sul mare più lungo al mondo [VIDEO]. Un'opera ingegneristica senza ...

Cina - divieti - delfini - record : ecco il ponte più lungo del mondo : Hong Kong, 23 ott., askanews, - Il più lungo ponte marino al mondo è stato inaugurato in Cina dal presidente Xi Jinping mentre infuriano le polemiche tra chi lo descrive come un trionfo dell'ingegneria e chi lo ritiene una cattedrale nel deserto. Di seguito una ...

Paola Egonu - sei nella storia : i 45 punti contro la Cina sono un record! : Il fenomeno della pallavolo italiana, ormai diventata una delle più forti giocatrici del mondo , attesissimo il duello di domani contro la serba Tijana Boskovic, , ha sigillato l'ennesimo record ...

Volley femminile - Paola Egonu nella storia : RECORD DI PUNTI ai Mondiali - 45 punti contro la Cina! : Paola Egonu riscrive la storia della pallavolo e firma il RECORD di punti messi a segno in una partita dei Mondiali: il nostro opposto, nell’epocale semifinale vinta contro la Cina che è valsa il pass per l’atto conclusivo contro la Serbia, ha piazzato a terra addirittura 45 punti (39 attacchi col 44% in fase offensiva, 5 aces, 1 muro). La 19enne è stata assoluta protagonista del successo della nostra Nazionale contro le Campionesse ...