Impareggabile Huawei Mate 20 Pro con l’app 3D Moderator per creare elementi interattivi

optimaitalia

: Impareggabile #HuaweiMate20Pro con l'app 3D Moderator per creare elementi interattivi dai giocattoli… - OptiMagazine : Impareggabile #HuaweiMate20Pro con l'app 3D Moderator per creare elementi interattivi dai giocattoli… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) I possessori del20 Pro, da questo momento in poi, potranno beneficiare di un ulteriore plus legato al loro telefono. Il produttore ha appena lanciato l'app 3Dche rende possibile la creazione di3Dpartendo da modelli come anche bambole e peluche.I device che godranno della rivoluzionaria novità sono il20 Pro e il20 RS Porsche Edition (resta invece fuori il20 standard). Tecnicamente, grazie all'integrazione della fotocamera RGB da 24 MP e di alcuni sensori come quello di prossimità, della luce ambientale ma pure del sensore IR e naturalmente agli algoritmi di intelligenza artificiale, da un giocattolo ad esempio è ora possibilequelli che sono definiti "AI Live Model" o "3D Live Object".Quali oggetti processa l'app 3Dsul20 Pro? Il bambolotto, peluche, robot o quant'altro in se ...