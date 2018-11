Il teatro della monnezza

Lisetta Luchini e Chiara Riondino - le cantore della Toscana al teatro di Laterina : Stralunata cronaca di un viaggio a Londra tra musica e narrazione improvvisata. Un viaggio a Londra a vedere l'ultimo concerto dei Pogues è per tre diversamente giovani emiliani l'occasione di ...

Stasera al Castello Aragonese i burattini e le ombre del teatro della Maruca : Gli spettacoli della compagnia sono stati recensiti su Repubblica, Corriere dello spettacolo e riviste del settore come Hystrio, Teatro e Critica, Klp, Corriere dello Spettacolo ed Eolo , segnalati ...

Con "Rapunzel" si apre la stagione 2018/2019 della Compagnia della Fiabe al teatro Savio : Sono spettacoli, quelli della Compagnia delle Fiabe, che figli e genitori possono seguire insieme, sono spettacoli che avvicinano le famiglie. La rielaborazione del testo e la cura delle musiche sono ...

Bertinotti : “Il capitalismo è il problema della modernità - Karl Marx è risorto” : a teatro “La storia a processo” : Karl Marx colpevole o innocente? È con questa domanda che La storia a Processo debutta a Roma, al teatro Eliseo. Il format è semplice: un processo sul palco, con “magistrati, avvocati, personalità della cultura e della società civile che vanno a braccio, esponendo le loro tesi contrapposte”. Al pubblico in sala, giuria popolare, il compito di emettere il verdetto finale. Protagonista del primo spettacolo e imputato eccellente, ieri ...

Dopo il grande successo dell'inaugurazione - il 13 novembre 2018 riprendono gli spettacoli della nuova stagione di teatro Ragazzi Padova. Il programma di novembre : Tutti gli spettacoli sono programmati all´interno dell´orario scolastico dalle scuole per l´infanzia alle superiori per favorire la partecipazione degli studenti. L'Assessorato alla Cultura del ...

teatro della Corte - oggi incontro-spettacolo per bambini con "La magia della scienza" : Proprio come nella magia, anche la scienza è in grado di far comparire e sparire oggetti: grazie ad una serie di reazioni chimiche che daranno vita a fiamme colorate, piccole esplosioni e molte altre ...

Al teatro Arbostella è il turno della compagnia stabile in "E' buscìa o verità" di Scarpetta : Il testo è arricchito con le musiche e i commenti dei Musicastoria elaborati dal maestro Francesco Granozi Spettacoli nei fine settimana 10-11-17-18-24-25 novembre 2018. Il sabato alle 21.15 e la ...

teatro Carlo Felice - si apre la stagione della Lirica : dal 2 dicembre arriva l''Aida' : Sosteniamo la cultura nelle sue espressioni di eccellenza nella convinzione che lo sviluppo del tessuto sociale sia un elemento indispensabile anche per la crescita dell'economia locale nei cui ...

L'enciclopedismo della classe operaia va a teatro : Niente è meglio del cominciare dai titoli di coda per far capire che si sta giocando a smontare un giocattolo. E così, per dare una seconda vita, teatrale, a 'La classe operaia va in paradiso', Paolo ...

teatro della Pergola : Luca Zingaretti dirige Luisa Ranieri in 'The Deep Blue Sea' : ... dopo essersi immersa nel mondo dell'autore, Terence Rattigan, che cosa ha capito dell'amore? "C'è tanta solitudine ed egoismo nel mondo maschile di The Deep Blue Sea . I protagonisti maschili ...

teatro comunale Bologna - la stagione della danza. Il programma 2019 : Bologna, 6 novembre 2018 - Quattro passi fra le star. Poiché tanti , con due repliche per ciascuno, sono gli spettacoli che segnano il ritorno di una stagione autonoma di balletto al comunale, a partire dal 27 febbraio 2019 . E perché in tutte e quattro le occasioni si esibiranno gruppi e interpreti di ...

Jane Alexander lascia il GfVip prima della fine? L'indizio nel cartellone del teatro : Jane Alexander è ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Ma potrebbe uscirne presto, almeno stando alla locandina di un teatro di Roma, che la pone fra i protagonisti di una piece...

Jane Alexander lascia il GfVip prima della fine? L'indizio nel cartellone del teatro : ... che poche settimane fa ha abbandonato il reality per 'motivi personali', molti utenti hanno scoperto che il comico romano aveva in ballo il debutto della sua stagione di spettacoli. E una situazione ...