Il sondaggio politico di lunedì 19 novembre 2018

Il sondaggio politico di lunedì 12 novembre 2018 : La Lega guadagna l'1,3% e sale al 31,7%, staccando i Cinquestelle, -0.8%, di oltre 4 punti. Partito ddemocratico in crescita appena sopra quota 18%. Perdono consenso Forza Italia e Fratelli d'Italia -

Il sondaggio politico di lunedì 29 ottobre 2018 : La settimana alle spalle con le tensioni sulla manovra e le contestazioni per la Tap ha inciso in modo contenuto sui consensi al M5s. Continua a crescere la Lega e continua a perdere il Pd -

Il sondaggio politico di lunedì 15 ottobre 2018 : Lega e M5s perdono rispettivamente mezzo punto e lo 0,9%. In calo anche Pd e FI. In controtendenza Fdl. Riguardo della manovra, la riforma delle pensioni è la più gradita, preoccupazione per finanze ...