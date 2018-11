Il Segreto Anticipazioni Spagnole | Severo in bancarotta!

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 20 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 20 novembre 2018: puntata pomeridiana su Canale 5 – I Miranar, dopo aver visto fallire la loro iniziativa promozionale, intendono creare un album di figurine sulla storia della loro famiglia. Mauricio riceve un telegramma in cui sono contenute indicazioni sulle indagini per la sparizione di Nazaria… puntata in prima serata su Rete 4 – L’avvocato Reneses vuole assumere la ...

L’Allieva 2 - il Segreto di Claudio : anticipazioni quarta puntata giovedì 15 novembre : Torna con il quarto episodio della seconda stagione la fiction di Rai1 L’allieva, con Alessandra Mastronardi che torna dopo la stagione d’esordio campione d’ascolti nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi. L’appuntamento è per il consueto giovedì sera, 15 novembre, a partire dalle 21.25 ovviamente su Rai1. È ormai risaputo come la serie sia tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Accanto alla ...

Il Segreto Anticipazioni puntate dal 26 al 30 novembre 2018 : Francisca incontra Raimundo : La soap opera spagnola Il Segreto, a causa del ritorno del talent Amici magistralmente condotto da Maria De Filippi, non andrà più in onda il sabato pomeriggio. I fans non si devono comunque disperare perché avranno modo di vedere comunque due episodi nella giornata di martedì. Il primo verrà mandato in onda da Canale 5 alle ore 16.20. Il secondo, invece, sarà trasmesso su Rete 4 alle ore 21.25. Vi terremo comunque aggiornai per ogni altro ...

Anticipazioni Il Segreto : Fè pronta ad assassinare il Generale Perez De Ayala : Le Anticipazioni delle puntate de 'Il Segreto' che verranno trasmesse su Canale 5 questa settimana, svelano che il perfido Perez De Ayala farà ritorno a Puente Viejo. L'uomo, però, non porterà più gli abiti militari ma quelli civili. Lo scopo del Generale è quello di terrorizzare tutti gli abitanti del borgo in modo da farli reagire e così avere una scusa per potersi vendicare. Stranamente Emilia non avrà nessuna emozione rivedendo il suo ...

Il Segreto - anticipazioni 20 novembre : Julieta potrebbe essere rimessa in libertà : Appuntamento con le anticipazioni sulla puntata del 20 novembre 2018 della soap opera Il Segreto, la telenovela ideata da Aurora Guerra e che tiene incollati milioni di telespettatori nei pomeriggi di canale 5. Come abbiamo visto nelle puntate appena trasmesse, Julieta è stata arrestata con l'accusa di aver assassinato il padre. Con l'aiuto dei paesani e di Saul, riuscirà ad assumere un avvocato che la difenderà dalle accuse. Nella puntata che ...

Il Segreto Anticipazioni 19 novembre 2018 : Emilia rivela ad Alfonso di essere stata stuprata : Emilia rivela ad Alfonso di essere stata stuprata mentre Saul informa Julieta che i cittadini di Puente Viejo le pagheranno un avvocato

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 sesta e ultima puntata : il Segreto di Diego : L’Isola di Pietro 2, Anticipazioni sesta puntata di domenica 25 novembre 2018 Qual è il segreto di Diego Marra (Erasmo Genzini)? Stando alle Anticipazioni dell’ultima puntata de L’Isola di Pietro 2, questo ragazzo starebbe nascondendo altro. Pietro (Gianni Morandi) capirà che c’è qualcosa che non quadra nella vita di Diego e che Isabella (Lorella) e […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 sesta e ...

Il Segreto Anticipazioni : Il Generale Perez De Ayala getta scompiglio a Puente Viejo : Il Segreto Al pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale5, e in prime time al martedì su Rete4, Il Segreto continua ad appassionare milioni di spettatori. A caratterizzare gli episodi di questa settimana sarà il Generale Perez De Ayala che, tornato a Puente Viejo in abiti civili, getterà tutto il paese in scompiglio. L’uomo vuole provocare i paesani per vedersi obbligato a difendersi e prendersi così la sua vendetta. Tra le prime vittime ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta si getta tra le braccia di Fernando Mesia : Nuovo spazio dedicato all'appassionante telenovela iberica Il Segreto, prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, e sempre caratterizzata da colpi di scena. Nelle puntate che il pubblico italiano avrà modo di guardare nelle prossime settimane Julieta Uriarte entrerà nuovamente in conflitto con il perfido marito Prudencio Ortega. Tutto avrà inizio quando la nipote di Consuelo, dopo aver trascorso una notte di passione con il fratello di ...

Il Segreto Anticipazioni - puntate spagnole : Julieta farà l’amore con Prudencio : Julieta non prova attrazione, nè sentimento per il marito. Dalle anticipazioni sulle puntate spagnole de’ Il Segreto scopriamo però che si unirà a lui carnalmente. Il suo amato Saul è morto e Fernando ne è colpevole. Francisca inoltre ha incaricato proprio il Mesia, almeno così sembra, a sostituirla durante la sua assenza da Puente Viejo. Come reagirà il più giovane degli Ortega a questo impensato dono della moglie? Il Segreto, ...

Il Segreto - anticipazioni al 23/11 : il ritorno del Generale a Puente Viejo : Lunedì 19 novembre inizia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, 'Il Segreto' che vede il ritorno nel paese di Puente Viejo del Generale. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino al 23 novembre rivelano che il rapporto tra Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) diventa sempre più complesso al punto che il Castaneda si dimostra pronto a lasciare la famiglia. Saul, dal canto suo si reca in prigione a fare ...

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO geloso di JULIETA e FERNANDO : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) deciderà “stranamente” di consumare il suo matrimonio con PRUDENCIO Ortega (Josè Milan). Eh sì: certa che l’amato Saul (Ruben Bernal) sia morto a causa del presunto “sodalizio” stretto tra FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas), la nostra protagonista si trasferirà nuovamente alla villa e capirà di doversi ...

Anticipazioni Il Segreto lunedì 19 novembre : Emilia ferisce la sensibilità di Alfonso : Intrighi, sospetti, piani diabolici: è quanto svelano le nuove Anticipazioni della soap iberica Il Segreto. In questo articolo tratteremo gli spoiler della puntata pomeridiana che sara trasmessa lunedì 19 novembre su Canale 5. Vedremo Prudencio Ortega preparare una vendetta nei confronti della consorte e di Saul, il suo amante. Nel frattempo i coniugi Castaneda si troveranno ad affrontare le conseguenze post-carcere. Emilia sarà sempre più ...