Il ritiro degli Usa dall' Africa | un segno di isolazionismo

Scaletta degli U2 a Milano l’11 e 12 ottobre - orari ingressi e ritiro biglietti : come arrivare al Mediolanum Forum : Grande attesa per gli U2 a Milano l'11 e 12 ottobre , coi primi due dei quattro appuntamenti italiani, tutti nel capoluogo lombardo, nell'ambito dell'Experience+Innocence Tour 2018-2019, che stando alle recenti dichiarazioni dei membri della band potrebbe essere l'ultimo tour prima di una lunga pausa dalle scene. Il nuovo tour, che arriva dopo quello dedicato al trentennale dell'album The Joshua Tree passato dall'Italia con due date a Roma ...

La nazionale italiana degli hacker va in ritiro a Lucca in vista degli Europei : L'Italia parteciperà anche quest'anno con una propria squadra alla European Cyber Security Challenge , ECSC, , i campionati Europei di sicurezza informatica. Il compito di formare la nazionale di ...

La nazionale italiana degli hacker va in ritiro a Lucca in vista degli Europei : L’Italia parteciperà anche quest’anno con una propria squadra alla European Cyber Security Challenge (ECSC), i campionati europei di sicurezza informatica. Il compito di formare la nazionale di Cyberdefender è stato affidato al Cini in qualità di organizzatore di CyberChallenge.IT da parte del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica nazionale. La competizione si svolgerà a Londra dal 14 al 17 Ottobre, ed ...