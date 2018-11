Il piano del governo per la terra dei fuochi

Rifiuti - piano del governo. Ma a Caserta Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'Intesa sulla Terra dei Fuochi, secondo quanto si apprende. A breve il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo...

Lecce - paziente si getta dal quarto piano dell'ospedale : muore ultrasessantenne : Un terribile fatto di cronaca nera si è verificato ieri sera a Lecce, e precisamente presso l'ospedale "Vito Fazzi", dove un uomo ha deciso di porre fine alla sua esistenza, gettandosi dal quarto piano del reparto medicina. Al momento sono ignote le cause che hanno portato l'uomo a compiere l'insano gesto. La tragedia ha sconvolto pazienti e sanitari del nosocomio. La vittima era originaria di Trepuzzi, paese sempre del Leccese. Si è arrampicato ...

Il piano del governo per spegnere i roghi in Campania. I 3 punti : "Basta ai roghi tossici, mai più terre dei fuochi", ha scritto ieri su Facebook il premier Giuseppe Conte ricordando l'appuntamento di oggi a Caserta, "con sette ministri di questo governo, per ...

Giulia Bongiorno - il piano del ministro per cacciare gli statali fannulloni : così non potranno più imboscarsi : Una delle regole della politica è non toccare le corporazioni, perché tolgono il voto. Qualche volta però vale il contrario: se trascuri un tumore, si muore tutti, anche se il tumore ti vota. Dunque ...

Rifiuti - Cdm a Caserta. Conte media tra i vicepremier e annuncia piano del governo : 'Stop roghi tossici' : Ma sui termovalorizzatori restano le distanze tra gli alleati di governo, anche se Salvini si dice 'fiducioso' che con Di Maio troverà un'intesa. E il Governatore De Luca attacca: 'Hanno fatto più ...

Don Antonio Loffredo e i ragazzi della Sanità nella Chiesa di San Michele a piano di Sorrento 'Bellezza e cultura le nostre armi' : Un evento eccezionale legato alla cronaca nazionale, oggi tutti, non solo in Campania, stanno parlando del caso dei ragazzi del Rione Sanità, della loro valorizzazione delle catacombe di San Gennaro ...

Si butta dal quarto piano del Vito Fazzi e muore sul colpo - tragedia a Lecce : La vittima era di Trepuzzi e per lui i soccorsi sono stati vani. La tragedia si è consumata intorno alle 16 presso il nosocomio Leccese.

Bologna : disinnescato ordigno della II Guerra Mondiale a pianoro : Concluse le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale ritrovato durante lavori di scavo nell’alveo del fiume Savena a Rastignano, frazione del Comune di Pianoro, alle porte di Bologna. La viabilità è stata ripristinata e tutti i cittadini evacuati possono rientrare nelle proprie abitazioni. Nel territorio del comune di Bologna, in particolare nella porzione di via Toscana a ridotto del confine ...

Scontro De Luca-M5S - a rischio il piano ospedali della Campania : Sono il piano ospedaliero - e i voti da segnare sulla pagella dei Livelli essenziali di assistenza, Lea, - le pedine cruciali inserite sullo scacchiere della Sanità campana. Tasselli appartenente ...

Il piano di Lega e M5S : così la nuova Tim renderà più facile le nozze delle Reti : C’è un emendamento depositato due giorni fa dal governo per riportare in mano allo Stato la rete dei cavi per internet e oggi dovrebbe essere nominato come nuovo amministratore deLegato di Tim Luigi Gubitosi. Un binomio del tutto casuale, dato che i due fatti non sono colLegati tra loro, ma che potrebbe aprire una nuova fase per Telecom e dotare il...

Il "piano della Cina" indica la direzione da seguire per lo sviluppo dell'Asia Pacifica : La Cina ha fornito un "Piano cinese" alle economie dell'Asia Pacifica per individuare l'orientamento per lo sviluppo dell'economia mondiale e trovare idee efficaci per la governance globale. Dalla ...

Il piano Sud di Salvini : sfondare il muro del 20%e governare senza alleati : Ottenere il 51 per cento dei voti è stato sempre il sogno proibito di Silvio Berlusconi. Lo diceva sempre anche quando Forza Italia veleggiava ben oltre il 30 per cento nei momenti difficili dell’alleanza con Gianfranco Fini e Umberto Bossi. Oggi il Cavaliere è in disarmo, cannibalizzato da Matteo Salvini che accarezza (pure lui) quel sogno di non ...

Trapani - continua il lavoro del tavolo permanente sul piano regolatore : continua il percorso già intrapreso, tra gli ordini ed i collegi del tavolo permanente delle Professioni Tecniche e l'Amministrazione Comunale di Trapani. Nei due giorni di confronto del 12 e 13 ...